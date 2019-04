«Politiet har etter tips fra oppmerksomme borgere i natt pågrepet en person mistenkt for trusler, skadeverk og dyremishandling,» skriver Politiet i Trondheim på sin Facebook-side.

Vedlagt er flere bilder av en oransjekledd mann som ikke er helt ulik «Game of Thrones» egen bad boy «The Night King».

«Mannen som kommer nordfra har over lengre tid truet med å legge store landområder øde. Han har også påført en gammel verneverdig mur uopprettelige skader og alvorlig skadet dyreliv i området. #PolitietiTrondheim takker for nyttige tips i saken!»

Deretter følger emneknaggene #GameOfThrones og #WinterIsHere.

Den nye sesongen av «Game of Thrones» hadde premiere i natt, og det har politiet i Trondheim tatt på alvor.

BAK LÅS OG SLÅ: Trondheim-politiets egen «The Night King» på arrestasjonsbildet. Foto: Poliet i Trondheim

Stunt fra nattevaktene

På bildene kan man se «Night King» bli ført inn i arresten, samt sitte på en madrass i cellen sin.

I PROFIL: «The Night King» ser ikke ut til å være fornøyd med arrestasjonen. Foto: Politiet i Trondheim

– Dette er noen av våre betjenter som har funnet på en liten «prank», sier seksjonsleder for forebyggende patrulje på Trondheim politistasjon, Torkjel Rendal, til TV 2.

Han forteller at det var i natt at betjentene bestemte seg for å ikle en av betjentene «NIght King»–masken.

– Jeg må understreke at betjentene ikke har sett på «Game of Thrones» i natt, men kun tatt disse bildene, og deretter var det tilbake i arbeid, sier Rendal og ler.

På fire timer har innlegget fått over 1500 kommentarer og 800 delinger.

– Vi ser at dette klaffet bra. Det har kommet veldig mange likes. Vi synes det er morsomt å få vist frem at også vi har litt humor, sier Rendal.