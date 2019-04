Påsken er en tid for både stillhet og fest. Stillhet på grunn av døden og fest på grunn av oppstandelsen.

Med det som utgangspunkt – og helt uten sammenligning for øvrig – ble dette et tema rundt lunsjbordet i Broom-redaksjonen forleden. Kanskje ikke-helt overraskende med gamle, ”avdøde biler” som aldri gjenoppsto. Eller sagt på en annen måte: Populære biler som vi mener aldri fikk noen verdig arvtaker.

Forslagene ble etter hvert mange og temperaturen relativt høy på hvilke som burde gjenoppstå og hvilke som det er helt greit er sendt til den evige hvile.

Resultatet av lunsjen ble denne topp 5-listen over biler vi i Broom gjerne skulle sett igjen.

På slutten av 70-tallet var Chevrolet Caprice noe av det grommeste som fantes.

1. Chevrolet Caprice

I disse elbil-tider er den mildt sagt politisk ukorrekt. Den er jo svær som et hangarskip, komfortabel som en hotellseng, med V8-motor foran og drivhjulene bak. Nesten like amerikansk som Coca-Cola og hamburger til sammen!

Vi snakker Chevrolet Caprice. USAs svar på Volvo 240. Traust og solid – og helt uten sammenligning for øvrig. Med utstyr vi på andre siden av Atlanteren bare kunne drømme om: Automatgir, aircondition, elektriske vinduer, tilt- og teleskopratt, elektriske seter, original stereo og cruise control – bare for å nevne noe.

Bilene fantes både som sedan, coupe og stasjonsvogn, og ble sett på som steindyre luksusbiler her hjemme, men var alminnelige hverdagsbiler i hjemlandet, som selvfølgelig er USA.

Det hele begynte i 1965, da Caprice startet som en luksusversjon av Impala. I 1966 sto modellen på egne bein – av alle ting med en stasjonsvogn i woodie-utgave. Fire generasjoner og 30 år senere – i 1996, og nærmere bestemt 13 desember – var Caprice-eventyret over.

Selv om navnet nå er tilbake på en spesialbygget politibil i USA, basert på gammel-Capricens australske etterkommer Holden Caprice, savner vi den ur-amerikanske folke-Capricen. Vil den noen sinne komme? Vi tviler på det. Kanskje er det Tesla Model S som på sett og vis er den moderne etterkommeren til Caprice?

2. Subaru pickup

Subarus lille pickup var veldig populær på 80-tallet.

Subaru har alltid laget litt annerledes og noen ganger rare biler. Subaru pickup er ikke noe unntak i så måte. Den minner faktisk litt om et slags japansk svar på Chevrolet El Camino med sitt personbil-utseende, plan og ofte også T-tak i glass.

Subaru Brat – (en forkortelse for BI-drive Recreational All-terrain Transporter) –som det offisielt korrekte navnet er – bygger i utgangspunktet på Subaru Leone.

Bilen ble produsert mellom 1978 og 1993. Sin storhetstid hadde den i Norge tidlig på 80-tallet. Registrert som varebil kostet de ikke mange kronene, de hadde med sin firehjulstrekk suveren framkommelighet og enda bedre driftssikkerhet.

Motoren var (fra 1981) en 1,8-liter på 94 ganske tørste hestekrefter, men du kunne også i kjent Subaru-stil få den med turbo. Mange av bilene i Norge fikk også på montert en glassfibertopp – og vips så hadde man en liten toseters stasjonsvogn.

Mange av Brooms lesere har sikkert fått med seg at bilen ute i den store verden fikk en etterfølger, nemlig Subaru Baja, men her i Norge selges ikke den – og vi savner den lille morsomme og nyttige pickupen fra Subaru i trafikkbildet.

3. Ford Capri

Ford Capri forsvant stille og rolig. Nå, i 2019, fyller modellen 50 år.

På 60- og 70-tallet fulgte erkefiendene Ford og Opel hverandre tett. Tenk bare på biler som Ford Escort/Opel Kadett, Opel Rekord/Ford Granada og ikke minst Opel Manta/Ford Capri. Veldig mye samme greia – til samme potensielle kjøpere, men fra to forskjellige fabrikanter. Hva du valgte ble en ren smakssak.

Men der Opel fortsatte med Calibra som en arvtaker for Manta, stoppet Ford med Capri som aldri fikk noen reell erstatter. Selv om de gjorde et halvhjertet forsøk med lille Ford Puma – en bil som floppet.

Trøsten få være at vi i alle fall fikk nyte den lille lekre Ford-coupeen gjennom tre generasjoner.

Ford Capri ble lansert på bilsalongen i Brussel i 1969, og ble en suksess. Planen var at den Cortina-baserte coupen skulle være Europas svar på USA-suksessen Ford Mustang. Mustang er rett og slett bilhistoriens største suksess – så det gikk jo ikke, men Capri ble en populær bil allikevel.

I Europa her Ford hatt noen tunge år. Der i gården er det i stor grad nyttekjøretøyene som drar lasset nå. Men også Ford har stor planer om elektrifisering av bilparken sin. Kan Capri gjenoppstå som elbil, mon tro?

4. Citroën 2CV

Liten, enkel – og for noen genial. Citroën 2CV er definitivt en klassiker.

En ting er helt sikkert: Lille, enkle Citroën 2CV er en bil som gjør noe med deg, enten du er interessert i biler eller ei. Den har blitt et kultsymbol og et ikon. Ikke bare for de med runde briller og lilla kordfløyelsbukser. Dette har vært en entusiastbil lenge. Faktisk er den unnselige bilen med fasong omtrent som et apefjes, den bilen som har hatt størst prosentvis verdiøkning på de internasjonale markedet de siste årene.

Men dette til tross, noen arvtaker har vi ikke sett ennå. Litt rart med tanke på at andre kultbiler for lengst har kommet i ny utgave. Både Mini, Beetle, Mustang og Fiat 500.

Et av grunnprinsippene under utviklingen av 2CV var at fire voksne menn – med hatt – skulle kunne kjøre den over et jorde med en kurv full av egg – uten at eggene ble knust.

Mulig at dette ikke er noen aktuell problemstilling lengre – i og med at arvtakeren lar vente på seg? Menn bruker jo ikke hatt i våre dager...

Bilene hadde sin enkelthet til tross også en del innovative løsninger slik som uavhengig fjæring på alle hjul, tannstangstyring og bremser plassert helt inne ved differensialen for lavest mulig uavfjæret vekt.

5. Volvo Duett

Verdens beste bil, mener noen av entusiastene om Volvo Duett.

Du får to biler i en, sa reklamen. En trofast sliter av en arbeidsbil i hverdagene og en trygg, solid og fornuftig familiebil til helgeutfluktene. Derav navnet Duett. Den korrekte betegnelsen er dog Volvo 445 og Volvo 210