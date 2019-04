HBO Nordic er nede

Nå man forsøker å logge på strømmetjenesten blir man møtt av en feilmelding.

«En feil har oppstått. Det har oppstått et problem og tjenesten for øyeblikket ikke tilgjengelig,» står det på nettsiden.

Det er uvisst hvor lenge tjenesten har vært utilgjengelig, men årsaken kan tenkes å være at mange brukere logger på samtidig for å se den svært etterlengtede første episode i siste sesong av Game of Thrones.

Nettstedet Down Detector, som fungerer som en slags digital værmelder, og følger med på om nettsteder er i drift, melder at siden har hatt problemer siden klokken 8 mandag morgen.

Nettstedet melder at de har fått flere hundre meldinger om driftsproblemer den siste timen.

– Invadert av The Night King

På Facebook skriver HBO at de har tekniske utfordringer de jobber med å beseire.

«Serviceravn: Vi opplever dessverre tekniske utfordringer for øyeblikket, da vi har blitt invadert av Night King og hans hær. Vi beklager for ubeleiligheten, og takker for deres tålmodighet, mens vi forsøker å beseire fienden. Vennligst send en ravn til våre riddere på kundetjeneste@hbonordic.com, om du har spørsmål eller feedback,» skriver strømmetjenesten.