Et kjøretøy var involvert i ulykken, som skjedde på Tertnes i Bergen søndag kveld.

I en pressemelding opplyser politiet at operasjonssentralen fikk melding om ulykken fra et forbipasserende kjøretøy klokken 22.09.

Det er blitt opplyst om at det kan ha vært inntil fem personer i bilen, men politiet melder at dette er noe usikkert og at de har kontroll på tre personer.

En eller to personer er sett gående bort fra området. Disse er så langt ikke gjort rede for og politiet skriver i pressemeldingen at det er usikkert om disse har vært i bilen.



Veien er stengt i området.

Saken oppdateres.