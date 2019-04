Omstridt Liverpool-spiller hylles: – Det må et trent øye til for å se hvor viktig han er

Liverpool-kaptein Jordan Henderson har måttet tåle mye kritikk i flere sesonger, men manager Jürgen Klopp har hele tiden vist stor tillit til 28-åringen fra Sunderland.

Nå er Henderson tilbake i en mer offensiv rolle etter å ha spilt anker i store deler av Klopps regjeringstid. Mot Chelsea var det han som flott satte opp Sadio Mané på 1-0.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener Henderson er en meget god og viktig spiller.

Sammenlignes med Carrick

Myhre trekker paralleller til pensjonerte Michael Carrick, som i perioder måtte tåle kritikk for sitt spill for Manchester United.

– For noen år siden hadde vi noen analyser på Michael Carrick, som også var en huggestabbe. Folk skjønte ikke hvorfor Sir Alex Ferguson brukte Carrick. Jeg har aldri fått så mye positiv respons på en analyse, for folk fikk opp øynene for hvor viktig han er, sier Petter Myhre.

– Du har Sergio Busquets i Barcelona, hvor Xavi Hernández og Andrés Iniesta alltid tok overskriftene, men Busquets var den viktigste. Henderson er den dypeste på midtbanen som ikke er så synlig, men midtbaneankeret er motoren og hjernen i laget og sørger for å gjøre de andre gode. Nå er han flyttet opp høyere, og da kommer disse bidragene, fortsetter Myhre.

Klopp ble bedt om å sammenligne Henderson med Liverpools forrige kaptein, klubblegenden Steven Gerrard, etter søndagens 2-0-seier over Chelsea.

– Jeg kjenner bare Gerrard personlig og som TV-seer. Hendo er Hendo. Jeg har sagt fra første stund i denne klubben at Henderson er en fantastisk kaptein for laget og klubben. Ikke bare på banen, men også utenfor. Han har alltid vært en viktig spiller for oss. Han har spilt så mange gode kamper i en posisjon som jeg har tvunget ham til å spille i, men han er veldig, veldig viktig. Han har vært i fyr og flamme i de tre siste kampene, sier manageren.

Hjernen Henderson

Petter Myhre sier at spørsmålet han oftest får er om Liverpool kan vinne Premier League med Henderson som kaptein.

– Selvfølgelig kan de det. Han er en spiller som en trener setter mye større pris på en de som sitter på tribunen eller er i media. Det skal et trent øye til å se hvor viktig han er for resten av mannskapet. De som scorer målene og redder stikker som regel av med overskriftene, men de som er navet i laget er ekstremt viktig. Henderson er et strålende eksempel på det, sier Myhre.

Myhre får støtte TV 2-studio av fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Du vet at det er en bak deg som er hjernen, som alltid rydder opp og kan gjøre ting offensivt. Han kan strø de pasningene når det trengs, ikke bare slå kort. Den type spiller vet alltid hva som trengs, når man skal roe ned. Han er kaptein også, så han kan nok også si hvordan det presset skal være, og det er en ekstremt viktig jobb. Den spilleren må være god om man skal ha en sjanse til å vinne ligaen, sier Solveig Gulbrandsen.