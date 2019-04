Da var det 3955 dager siden forrige gang, og når triumfen endelig var i boks var det en rørt Woods som kunne juble ellevilt.

En hel golfverden har i godt over et tiår ventet på søndagens store øyeblikk på den sagnomsuste Augusta-banen. For første gang siden 2005 vant Woods retten til å kunne ikle seg den ikoniske grønne jakken, som er det synlige beviset på seier i US Masters.

Ikledd en rød skjorte, slik som han alltid bruker på avsluttende runder, storspilte Woods på Augusta.

Det ble en uhyrlig spennende avslutning. Med seks hull igjen var Woods i delt ledelse med Francesco Molinari og Xander Schauffele. Etter en rå innspurt (tre birdier på fire hull) ledet Woods med to slag da to hull gjenstod.

43-åringen holdt akkurat nervene i sjakk. Tross en bogey på siste hull ble det Woods-seier med ett slags margin til Dustin Johnson, Brooks Koepka og Schauffele. Dermed kunne han juble for sin første majorseier siden juni 2008.

Molinari var i føringen før siste runde. Han var da to slag foran Woods og Tony Finau, men italieneren sprakk skikkelig mot slutten og spilte seg ut av seierskampen.

Det er femte gang Woods vinner US Masters. Den første kom i 1997. Med søndagens seier tok golfikonet seg opp i 15 majortriumfer totalt.

Vond nedtur

Da Woods gikk til topps i The Tour Championship september, var det 1876 siden hans forrige triumf.

Superstjernen har vært gjennom en lang rekke brutalte nedturer. I 2009 kom avsløringer om gjentatt utroskap, som endte med den famøse episoden der hans daværende kone jaget Woods med en golfkølle før han satte seg i bilen og krasjet like ved hjemmet deres i Florida.

Flere kvinnehistorier fulgte og store sponsorer trakk seg. Men Woods var tilbake på toppen av verdensrankingen etter en god periode i 2012 og 2013.

Da var det ryggen som sa stopp. Golfstjernen måtte gjennom gjentatte operasjoner, men det ville seg ikke. I desember 2017 kom bunnpunktet, da Woods var helt nede på 1199. plass på verdensrankingen.

Men i 2018 var han tilbake, han lignet seg selv igjen. Og nå er han der igjen. Som den beste av dem alle, i en majorturnering.

