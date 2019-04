Politiet har søndag ettermiddag vært på Majorstua i Oslo etter at flere fornærmede har blitt utsatt for vold av en ungdomsgjeng.

Det dreier seg om ungdom i 14-årsalderen. Flere unge har hatt en aggressiv fremtoning mot politiet på stedet.

– Fem jenter har vært og spist på McDonalds hvorpå de kommer ut derfra og blir angrepet av to andre jenter, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt til TV 2.

De fornærmede er blitt sparket og slått, men operasjonslederen forteller at de ikke har fått store fysiske skader.

Bar kniv

Politiet opplyser at én av de to jentene hadde kniv på seg.

– I tillegg har vi fått melding om en annen jente som er blitt angrepet utenfor Colosseum kino, men vi har per nå ikke oversikt over om det er de samme gjerningsjentene som står bak det, sier Scott.

Ifølge operasjonslederen er det ingen grunn til å tro at de to jentene og de fornærmede kjente hverandre fra før.

– Det er ingenting som tilsier at de fornærmede og de mistenkte skal ha hatt noe med hverandre å gjøre forut for hendelsen. Dette er to jenter som har gått mot andre tilfeldige jenter i samme aldersgruppe, sier hun.

– Aggressive

Da politiet lette etter de mistenkte i området, møtte de på en gruppe på rundt ti unge gutter, som var bekjente av de to.

– Vi kontrollerte dem og da begynte de å ha en meget negativ fremtoning mot politiet. De dyttet blant annet vekk politiet, var veldig aggressive og svært vanskelige å få kontroll på, sier Scott.

To av guttene ble tatt med av politiet.

– Dette er to gutter på 13 og 14 år, så det er en veldig uheldig og bekymringsfull oppførsel, sier operasjonslederen.

Scott forteller at politiet har vært i kontakt med flere av ungdommene tidligere og at barnevernet vil bli koblet inn i saken.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.08 søndag kveld.