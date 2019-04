Bodø/Glimt-Molde 3-2

Bodø/Glimt slo Molde 3-2 på Aspmyra søndag ettermiddag og ligger på 2. plass etter tre serierunder.

Hjemmelagets mål ble scoret av Ulrik Saltnes og Vegard Bergan. I tillegg var tidligere Glimt-spiller Martin Bjørnbak uheldig og satte ballen i eget nett. Ohi Omoijuanfo reduserte for Molde på straffespark sju minutter før slutt. Noen minutter seinere sørget Leke James for ny spenning da han satte inn 2-3, men Bodø/Glimt holdt unna i hektiske sluttminutter.

– Om det ikke er sjokkerende, så er det veldig overraskende å se at Molde er så langt unna Bodø/Glimt i dag, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Bjørnbak erkjenner at Molde spilte en kamp langt under pari.

– Det var ikke en optimal kamp. Glimt var mye bedre enn oss. Resultatet var flatterende. Det burde vært mer enn 3-2, sier Bjørnbak til Eurosport.

– Vi er skuffet over prestasjonen. Den er ikke god nok, sier Molde-trener Erling Moe.

Han mislikte å se spillerne sine slippe inn to dødballmål.

– I dag var det et problem. Det er heller ikke bra, og er den typen ting som gjør at vi ikke er fornøyde når kampen er ferdig. Det er sånne ting vi skal unngå å få imot oss, og i dag får vi to og da er vi langt ifra fornøyd med det.

Layouni plaget Molde

Hjemmelaget gikk respektløst til verks mot gullfavoritt Molde. Spesielt dødballene til gultrøyene skapte store problemer for bortelaget.

Tjue minutter ut i kampen - på det femte hjørnesparket - satt den for hjemmelaget. En presis serve fra Amor Layouni fant Ulrik Saltnes på første stolpe. 26-åringen stusset ballen videre i mål.

Layounis giftige dødballfot fortsatte å plage moldenserne. Sju minutter før pause fikk Glimt frispark på høyre side. Geir André Herrem løp seg fri i feltet og endret retningen på ballbanen, noe som tok Molde-keeper Andreas Linde på sengen. Linde slo ballen ut i feltet, der Bergan enkelt kunne styre ballen i nettet med pannebrasken.

Bjørnbak-selvmål

Det skulle bli verre for Molde. Etter 72 minutter slo Erlend Dahl Reitan et silkemykt innlegg inn i 16-meterfeltet. Herrem presset tidligere Glimt-stopper Martin Bjørnbak til å sette ballen i eget nett.

Vegard Leikvoll Moberg kunne fort lagt på til 4-0, men skuddet fra 7-8 meter gikk i tverrliggeren.

I stedet reduserte Molde to ganger på tre minutter og skapte ny spenning i kampen.