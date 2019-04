Sønnen (22) ble slått ned – rystet far ber om hjelp til å identifisere gjerningsmann

– Det finnes få sånne videoer hvor du har to gjerningsmenn, én som filmer og én som slår, som samarbeider. De to gjør det sammen, og det er sjelden, sier faren til en ung mann som søndag var i kontakt med politiet om voldshandlingen som ble filmet.

Forholdet blir politianmeldt til uken.

Videoen viser 22-åringen som står og ser ned på mobiltelefonen sin idet en ung mann kommer bort til han. De to utveksler noen ord, før den ukjente mannen slår 22-åringen i ansiktet med knyttet neve. Slaget skjer tilsynelatende uten forvarsel.

Da TV 2 snakker med Stavanger-mannen søndag, legger han ikke skjul på at det var fryktelig vondt å se hans 22 år gamle sønn bli slått rett i bakken, uten foranledning.

– Min sønn visste ikke at han var slått ned før i går, sier faren om den rystende voldsvideoen.

Husket ingenting

Faren forteller til TV 2 at sønnen hans våknet opp sist søndag, etter å ha vært på byen kvelden før, med et hodeverk «uten sidestykke» og trodde han var fyllesyk.

– Men så begynte han å spy, og det gjør han aldri når han er fyllesyk. Han hadde fullstendig blackout og husket ingenting, forteller faren.

Utover uken klarte den unge mannen så vidt å komme seg på jobb, og orket ikke å gjøre noe som helst.

– Etter hvert følte han seg litt bedre, og på fredag gikk han på byen med noen kompiser og møtte på han vi tror har filmet. Han kom bort og sa «tør du å gå på byen?» hvorpå min sønn svarte «Ja, hvorfor skulle jeg ikke det?». Da fikk han til svar «du ble jo slått ned forrige helg, jeg har det på video», mens han åpnet telefonen og viste ham videoen, forteller 22-åringens far.

Voldsvideoen som viser hvordan han ble utsatt for uprovosert vold, hadde da blitt delt i en lukket chattegruppe.

Ber om tips

Det tok altså en uke før den unge mannen ble klar over hva som egentlig hadde skjedd.

Etter at han hadde fått se videoen, tok 22-åringen kontakt med en felles venn av ham selv og personen som hadde vist frem videoen.

– Han spurte om han kunne ta kontakt med vedkommende og spørre om å få se videoen. Det gjorde han, og da sendte han som har filmet, videoen til denne felles vennen, som igjen sendte den til oss. Dette fikk vi i går, sier faren til TV 2.

Han forteller at han og sønnen deretter spredte en melding i det aktuelle miljøet om at voldsutøveren og personen som filmer hadde frem til søndag på å melde seg til politiet og gi familien beskjed om at de hadde gjort det.