Rosenborg snublet igjen: – De blir rundspilt

Stabæk - Rosenborg 3-1 (1-1)

Rosenborg står uten seier og med kun ett poeng på sine tre første kamper i år etter å ha tapt 1-3 for Stabæk borte på Nadderud.

– Det lugget for oss, vi produserte ikke nok og de scoret for enkelt på oss. Jeg hadde god tro med 1-1 til pause. Vi hadde bra momentum og var okay ut fra startblokkene i andreomgang, men det er for lett å få oss ut av fatning, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til TV 2 etter kampen.

– Vi har ett poeng på tre kamper. Sånn kan vi ikke ha det i Rosenborg. Akkurat nå er det flatt batteri. Guttene har ikke selvtillit, det flyter ikke. Da må vi samle oss, for sånn kan vi ikke holde på, sier Rosenborg-profil Pål André Helland til TV 2.

Horneland ble hentet inn som Rosenborg-trener før sesongen etter at Rini Coolen ledet trønderne i siste halvdel av fjoråret.

– Vi har ikke en klar identitet og ser ikke ut som et lag slik jeg ønsker å se det sier Horneland, som sier at de må jobbe videre for å få trepoengere.

– Vi må jobbe hardere og må få en enda tydeligere identitet i alle spillets faser. Det er vi et stykke fra, sier Horneland.

Med ett poeng på de første to seriekampene, var nok en seier over Stabæk på ønskelisten i Trondheim.

– De fjernet Ingebrigtsen og Hoftun i fjor fordi de ikke hadde nok sportslig utvikling. De spilte rett og slett ikke underholdende nok, men de vant alt. Så henter de da inn Horneland, som ikke var noe førstevalg, ikke var han andrevalg, men som var et sted nede på listen, og så presterer de på dette viset, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Krisen i Trondheim er der ennå, sier Iversen etter at Stabæk scoret 3-1 målet.

Etter søndagens tap ligger Rosenborg nederst på tabellen.

– De blir rundspilt av et Stabæk-lag som har en hel gjeng med spillere som nettopp har begynt å kjøre bil, sier Mathisen om hvordan Rosenborg taklet Stabæks unge lag.

Og etter 96 gjennomførte minutter på Nadderud var Steffen Iversen langt annet enn imponert.

– Hadde det vært sånn at Rosenborg hadde skapt flust med sjanser og vært uheldig, så hadde det kanskje vært greit. Men de spiller en fryktelig dårlig fotball, og skaper nesten ikke en eneste målsjanse fra åpent spill. Det eneste de skaper er på dødball, oppsummerer Iversen.