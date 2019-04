Salah med drømmescoring mot gamleklubben i Liverpool-seier

Liverpool - Chelsea 2-0

Etter en målløs og litt frustrerende omgang eksploderte Liverpool like etter pause og la grunnlaget 2-0 med sine to fulltreffere.

Sadio Mané headet først inn Jordan Hendersons innlegg, før Mohamed Salah gjorde alt på egen hånd da han dro seg inn fra kanten og satte ballen i det lengste krysset med en suser fra om lag 25 meter.

Liverpool-seieren betyr at de er tilbake på tabelltopp med to poeng ned til Manchester City med fire kamper igjen. De lyseblå har imidlertid én kamp til gode.

– Jürgen Klopp har virkelig vendt om The Kop fra «doubters» til «believers», sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Liverpool fikk revansj for det smertelige nederlaget for fem år siden og holder liv i titteldrømmer. Dette kommer til å gå til sesongens siste dag, kommenterte Øyvind Alsaker.

I 2013/14-sesongen var Liverpool på vei mot ligatittelen da de bokstavelig talt snublet mot Chelsea. Steven Gerrard skled som bakerste mann og serverte Demba Ba, som satte inn 1-0. Liverpool klarte aldri å svare og måtte se Manchester City ta ligatittelen.

– Det som skjedde for fem år siden betydde ingenting i dag. Det var veldig skuffende den gangen, men det var en annen kamp nå. I viste store ting gjennom saken, og vi er veldig fornøyd med tre poeng, sier Liverpool-stopper Virgil van Dijk.

Chelsea er fremdeles på fjerdeplass, to poeng foran og med én kamp mer spilt enn Manchester United.

Straffesituasjon: – Ikke forseelse

Liverpool tok styringen fra start og skapte en stor mulighet etter fem minutters spill da Sadio Manés innlegg traff Mohamed Salah på bakerste stolpe. Volleyforsøket fra egypteren gikk imidlertid rett på keeper Kepa Arrizabalaga, som fanget ballen greit.

Et snaut kvarter inn i kampen gikk Salah i bakken i et forsøk på å runde David Luiz inne i 16-meteren. Brasilianeren var på foten til Salah, men ikke nok til at dommer Michael Oliver dømte straffe til Liverpool.

– Kontakt, men ingen forseelse. Riktig av dommer ikke å dømme, er konklusjonen til TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Chelsea hadde tendenser midtveis i førsteomgang, men ikke uten å sette Liverpool-keeper Alisson Becker på store prøver.

Åtte minutter før pause fikk Liverpool sin største mulighet før pause. Salah kom seg fint løs på høyresiden og spilte ut til Mané. Senegaleserens skuddforsøk fra tolv meters hold gikk like utenfor Chelsea-målet.