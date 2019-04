Først over to og et halvt år etter de gikk fra hverandre, er Angelina Jolie (43) og Bratt Pitt (55) formelt sett separert, skriver E!News.

Nærmer seg avtale

Nettstedet har fått bekreftet at en dommer i Los Angeles har erklært separasjon, som er skrittet å ta før man blir juridisk skilt og får på plass en permanent avtale om omsorgsrett.

– Begge er fokusert på barnas beste, sier en kilde til People.

Jolie søkte om skilsmisse fra Pitt i september 2016, som hun ble sammen med i 2004. De var et av verdens mest kjente par, og fikk raskt klengenavnet «Brangelina».

Milliardformue

Etter skilsmissen har de kjempet om både en formue på flere milliarder kroner og om omsorgsretten til barna. De har seks barn sammen: Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) og tvillingene Vivienne og Knox (10).

Forbes har estimert at superparet tjente hele 555 millioner dollar (over 4,7 milliarder norske kroner) siden 2004. Brad Pitt har stått for de aller største inntektene, omtrent dobbelt så mye som Angelina Jolie, i den perioden de har vært gift.

Bruddet preget Jolie, og det påvirket henne både fysisk og psykisk. Pitt beskrev bruddet som å først vinne i lotteriet, men deretter skusle det bort.

Barnefordelingen og skilsmisseoppgjøret var svært krevende, og han har selv omtalt året som det verste i hans liv.