Manchester City fikk bukt med «Palace-spøkelset»

Crystal Palace - Manchester City 1-3 (0-1)

Da Manchester City og Crystal Palace møttes i desember denne sesongen, tok Palace en svært sterk borteseier på Etihad Stadium.

Da lagene møttes på Selhurst Park forrige sesong endte det 0-0.

Søndag fikk City bukt med «Palace-spøkelset» da de vant 3-1 på Selhurst Park.

– Vi visste av erfaring at dette er et vanskelig sted å spille. Vi fikk to mål, men vi klarte ikke å punktere kampen. Vi fortsatte å presse og gjorde det vanskelig, vi var glad for å få det tredje målet. Vi visste at vi måtte være på fra første stund, sier tomålsscorer Raheem Sterling til Sky Sports.

Med søndagens seier legger City ekstra press på Liverpool som tar i mot Chelsea på Anfield søndag kveld. På spørsmål om han kommer til å se kampen, svarer Sterling følgende:

– Jeg er sulten. Jeg må spise, vi får se hva som skjer.

Sterling-revansje

Etter knappe ti minutter fikk Raheem Sterling en enorm mulighet til å sende Manchester City i ledelsen.

Men etter godt forarbeid av David Silva, endte det med en kjempebom for Sterling,som sto helt umarkert inne i Crystal Palace sin 16. meter.

At ballen gikk til side for mål i den situasjonen, gjorde Sterling opp for fire minutter senere. Kevin De Bruyne sendte ballen avgårde fra egen banehalvdel, og Sterling la på løp. Denne gangen gjorde han ingen feil da han fikk ballen, og banket ballen opp i høyre hjørnet. 1-0 City.

Fine Palace-tendenser

Palace hadde ikke mye de skulle sagt i kampen, og ble til tider overkjært av City. Men halvtimen ut i førsteomgangen kom det oppløftende tendenser hos vertene, som spilte seg inn i Citys 16. meter flere ganger på kort tid. Wilfried Zaha fikk til slutt forsøke seg på et skudd som gikk bak Ederson.

City skapte ikke all verden de første 45 minuttene, selv om de hadde ballen så og si hele tiden. Men like før pause hadde de lyseblå en gylden mulighet til å gå i garderoben med 2-0-ledelse.

I et virvar innenfor Palace sin 16. meter sto City-spillerne i kø for å score, men det ble rett og sett for mye klabb og babb i feltet, og Palace slapp med skrekken.

Sterling-dobbel

City fortsatte å dominere også i andreomgang, men til forskjell hadde Palace ballen mer enn de hadde de første 45 minuttene.