Disse kjemper om toppremien på over 1,3 millioner kroner under poker-NM

Se poker-NM direkte på TV 2 Sumo fra kl. 16.00. Sendingen kan også ses på TV 2 Sport 1 (og TV 2 Sport 2 fra kl.20.10)

Drømmen om en Norgesmester-tittel og over 140.000 euro i premie - tilsvarende snart 1.348.443 kroner - lever i beste velgående for åtte pokerspillere under NM i Dublin.

Se fullstendig oversikt over hvem som er med på finalebordet nederst i denne saken!

Fra klokken 16.00 norsk tid kan du på TV 2-Sumo eller TV 2 Sport 2 følge de åtte finalistene, blant dem pokerprofilen Preben Stokkan.

Han har mest sjetonger og må tåle favorittstempelet, ifølge TV 2s ekspert Sverre Krogh Sundbø.

- Du kommer ikke vekk fra at Preben Stokkan er stor favoritt til å vinne dette. Han har erfaringen, spillerstyrken og har en fullstendig mangel på nerver i slike situasjoner. Likevel er det jo ikke gitt at Stokkan vinner denne turneringen. Får du kongepar mot essepar, så hjelper det lite med en tidligere NM-tittel, sier Krogh Sundbø.

I lag med Thomas Syversen er Stokkan de to på finalebordet som lever av poker. Syversen har nest mest sjetonger og blir en naturlig outsider til NM-tittelen.

- Syversen er en meget god utfordrer til tittelen, men samtidig vil jeg ikke bli veldig overrasket over om noen av de andre på finalebordet tar det heller, sier Krogh Sundbø.

Pokerproffer mot amatører

I forkant av finalebordet sier Stokkan at han lever greit med favorittstempelet.

- Jeg er veldig komfortabel og har stor tro på meg selv. Jeg tror jeg vinner, sier Stokkan til TV 2.

Preben Stokkan ble Norgesmester på Gardermoen i 2016 og har levert en rekke mektig imponerende turneringsresultater de siste årene.

- Jeg er ikke overrasket over dette. Stokkan har vist at han er en knallgod pokerspiller og i poker er det slik at den beste spilleren urovekkende ofte ender opp med de beste plasseringene, sier Sverre Krogh Sundbø.

På finalebordet finnes det alt fra pokerproffer til de som har spilt poker i bare noen få år. Trond Helseth fra Sykkylven i Møre og Romsdal begynte å spille poker for bare et par år siden, sier han til TV 2.



Allerede sikret over 100.000 kroner

Totalt stilte 1168 deltakere til start i main event under NM i poker. Deltakeravgiften var 800 euro, og nå kan spillerne på finalebordet være glad og stolt over at de allerede har sikret seg over 100.000 norske kroner i premiepenger.



Slik er premiestigen for de gjenværende spillerne.