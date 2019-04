Kristoff innrømmer feil dekkvalg: – Jeg har meg selv å takke

Den belgiske veteranen Philippe Gilbert (36) var sterkest i spurten og vant Paris-Roubaix søndag. Tyske Nils Politt (Katjusja) ble nummer to, mens Gilberts lagkamerat Yves Lampaert kapret 3. plassen.

Deceuninck Quick-Step-rytteren Gilbert har nå vunnet fire av de fem monumentene i sykkelsporten. Kun Milano-Sanremo mangler for å komplettere Gilberts monument-samling.

Det ble en helsvart dag sett med norske øyne. Alexander Kristoff punkterte totalt tre ganger og havnet tidlig på etterskudd. Edvald Boasson Hagen hang godt med til det gjenstod rundt 60 kilometer, men måtte slippe det som var igjen av hovedfeltet da også han punkterte. Boasson Hagen ble nummer 45. Kristoff nummer 56.

– Vi gikk «all in» med Alex, men han hadde tre punkteringer. På et tidspunkt fikk jeg og Marco Marcato beskjed om å slippe oss ned fra feltet for å vente på Alex for å kjøre ham tilbake, men luken var for stor, sier Kristoffs norske lagkompis Vegard Stake Laengen.

– En katastrofe av en dag. Det var ikke det vi forventet. Den ene tingen skjedde etter den andre. Gaviria ble syk i natt, Tom Bohli krasjet, Bystrøm mistet kontaktlinsen og Alex punkterte. Vi gjorde det vi kunne. Hatten av for at Alex fullførte rittet, sier UAE-direktør Allan Peiper.

Boasson Hagen hang med til det gjenstod drøyt 50 km. Da punkterte han på verst tenkelige tidspunkt.

– Jeg hadde mye uflaks i dag. En punktering ganske tidlig og en punktering da Sagan valgte å støte. Det var ikke min dag i dag, sier Boasson Hagen til TV 2.

Kritisk til dekkvalg

Et tema før start var dekkvalget til Kristoff. Som en av få ryttere kjørte nordmannen med dekk uten innerslange. Thor Hushovd mener det var et sjansespill.

– Det var ikke et bra valg. Han punkterte tre ganger. Om dekk uten innerslange er grunnen er umulig for meg å si, men det viktigste er at utstyret man har er testet godt over en lang periode. Det er greit nok hvis han, laget og dekkleverandøren kan stå inne for det. Men hvis han har tatt et eget valg fordi det passer ham bedre, er det kanskje ikke godt nok, sier Hushovd.

Kristoff innrømmer at gamblingen med nye dekk slo feil.

– Jeg følte meg ganske bra, men jeg hadde tatt en stor risiko ved å kjøre med en ny type hjul. Jeg har kjørt med de i Belgia og på trening. Da gikk det fint. Jeg punkterte ikke da. Men jeg punkterte som bare det her. Det funket dessverre ikke. Det ble tre kjappe punkteringer på rad før jeg byttet til en sykkel med andre hjul, sier Kristoff til TV 2.