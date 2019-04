Magnus Myhrhaug Kristiansen (17) er en av Norges fremste FIFA-spillere.

Under eNations Cup viste han frem sine ferdigheter for det norske eFotballandslaget mot de beste FIFA-spillerne i verden.

17-åringen tapte 0-1 mot verdens beste PS4-spiller i FIFA, Nicolas Villalba, men hadde overtaket i kampen og hadde flere muligheter til å slå argentineren.

– Jeg spilte tusen ganger bedre enn det han gjorde. Jeg er uheldig som ikke fikk det resultatet jeg ville, sier han.

Etter gode prestasjoner i eNations Cup skal nordmannen kjempe om å kvalifisere seg til VM. Foreløpig er han rangert som nummer 89 i verden og har 355 poeng. For å nå play-off til VM må han være blant de 60 beste.

– Det er veldig viktig den erfaringen jeg har fått i eNations Cup og FUT Champions Cup. Jeg tar det med meg inn i kvalifiseringen og eSerien, så får jeg håpe på det beste, sier Magnus Myhrhaug Kristiansen til TV 2.

– Kommer jeg til play-off så kan alt skje. Jeg håper jeg klarer det og da er målet om å komme seg til sluttspillet. Det hadde vært en utrolig bragd, sier han.

– Han har vist at han har nivået inne

For å komme seg til play-off til FIFA eWorld Cup skal Myhrhaug Kristiansen spille en Major-turnering kommende helg hvor han kan sikre seg nok poeng. I tillegg vil seier i den norske eSerien gi 17-åringen viktige poeng.

TV 2s eFotballekspert har stor tro på nordmannen om han tar seg videre til play-off.

– Jeg synes han kan være en skikkelig outsider. Han presterte så bra mot Nicolas Villalba fra Argentina og Tore fra Brasil. Han har vist at han har nivået inne, men som han uttalte selv så er han ikke klinisk nok foran mål. Det må han øve på, ellers er jeg veldig imponert over prestasjonene hans i det siste, sier Johan Færaas.

Vanker store pengepremier i VM

Om Magnus Myhrhaug Kristiansen tar seg til VM, vil han kjempe om store pengepremier. Vinneren av FIFA eWorld Cup stikker av med hele 2,1 millioner kroner.

– Jeg tror ikke det er penger som er motivasjonen til Magnus. Jeg tror han tenker på lærdom og erfaring. Bare på et år har han tatt store steg fra å vinne en lokal turnering til å spille på den store scenen, sier Færaas.

Magnus Myhrhaug Kristiansen ser på pengene som en bonus.

– Først og fremst så ser jeg det på som en ære å få være med på disse arrangementene, så er penger en bonus. Det vil jo forbedre alt med satsingen, så får vi se hva som skjer, sier 17-åringen.

TV 2s ekspert tror at landslagsspilleren vil få lukrative tilbud de kommende årene.

– Magnus er en vinnerskalle og jeg tror han jobber mest for statusen. Han kjemper for å være den beste i Norge og kanskje til og med Skandinavia. Nå når han har fått vist seg frem på den store scenen, så tror jeg det vil komme flere gode tilbud for Magnus senere.

– Det er veldig bra for norsk eSport og motivasjonen til de andre norske spillerne. Han viser at det er mulig for norske spillere å hevde seg i verdenseliten i eFotball, forteller Johan Færaas.