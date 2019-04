Da Solveig Kvakestad (50) falt på isen, og fikk hjernerystelse, klarte hun ikke å jobbe som lærer lenger. Hun måtte tenke helt nytt.

Hun solgte Teslaen og rekkehuset på Ski i Akershus, satset alt og kjøpte Steinbergdalshytta – som ligger mellom Hol og Aurland, 1070 meter over havet.

Da hun kjøpte turisthytta, hadde den stått tom de siste ni årene.

Hun hadde derfor en stor jobb framfor seg, før hun kunne ta i mot sine første gjester.

Angrer ikke

Selv om det har vært mye jobbing i vinter, angrer ikke 50-åringen ett sekund på valget.

– Jeg er bare blitt enda sikrere på at dette var et godt og riktig valg, sier den blide turisthytteeieren.

Men jobben med å restaurere den gamle hytta har ikke vært en helt knirkefri ferd. Noen av restaureringsprosjektene har blitt mye dyrere enn antatt, og enkelte leveranser har tatt lenger tid enn planlagt.

FØR: Toalettene måtte skiftes ut. Foto: Privat

Men ved å bo alene i den hundre år gamle hytta på snaufjellet hele vinteren, ha hun blitt godt kjent både med hytta, værforholdene og brøytemannskapet som jobber for å holde fylkesvei 50 åpen.

Skiftet vinduer i stiv kuling

– Det har vært mindre ensomt enn jeg hadde trodd. Jeg har hatt håndverkere her jevnt og trutt. Venner og bekjente har kommet innom og hjulpet til og jeg har blitt godt kjent med brøytegutta i området, sier Kvakestad.

Flere har blitt så inspirert av valget hennes om å flytte opp på fjellet og ta over den gamle turisthytta, at de har stilt opp og jobbet gratis.

FRIVILLIG: Tømreren Lasse Solberg og kona syns Solveig er tøff som satser alene midt på fjellet, at de stilte opp med gratis arbeidskraft i to dager. Foto: Privat

– Jeg har møtte så mange fine folk som har ønsket å hjelpe meg. For eksempel tømreren Lasse Solberg og kona Kirsti, som stilte opp med gratis arbeidskraft i to dager og hjalp meg med å skifte vinduer – mens vinden sto på i stiv kuling. Det er fantastisk at det finnes slike folk, sier hun.

Første gjester

Nå som vinduer er skiftet, nye toaletter og dusjanlegg har kommet opp, hytta er varm og vinden ikke lenger trenger gjennom de laftede veggene, er Solveig klar for å ta i mot påskegjestene.

ETTER: Etter intens jobbing i hele vinter er deler av turisthytta totalrestaurert og klar for gjester.

– Kokken som jeg har ansatt er ennå ikke på plass, så i påsken blir det bare enkel servering. Men jeg har blant annet rømmegrøt, suppe og vafler klar og gleder meg til å la gjestene få bli kjent med dette fantastiske stedet, sier 50-åringen.

Solveig har mange ideer om hvordan hun ønsker at turisthytta hennes skal skille seg ut og være et litt annerledes tilbud enn en hvilken som helst annen turisthytte.

– Det aller viktigste er den lune og gode atmosfæren folk skal få kjenne på når de kommer inn her, etter en lang dag i fjellet. Jeg har selv vokst opp med gleden av å gå til fjells og alt det naturen kan gi oss. Jeg håper å kunne videreføre denne gleden til andre, sier hun før hun må ta i mot de første påskegjestene som kommer inn døra.