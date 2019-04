– Førte til misforståelser og direkte uaktsom adferd

For brannvesenet gjorde det uvanlig varme været, 2018 til et svært travelt år.

Skogbrannsesongen startet allerede i mars, og nådde sin topp 13. juli da Norge stod i brann på 113 steder samtidig.

I tillegg til alle brannene som oppsto av lynnedslag, startet mange branner etter brenning av gress, bål og grilling på engangsgriller i naturen.

Nå mener brannvesenet og DSB at det er på tide å diskutere hvor vidt brannforebyggende forskriftens paragraf tre skal endres.

Paragrafen slår fast at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark under et bålforbud. Loven inneholder så et unntak fra reglen som sier at det kan tillates å gjøre opp ild når det åpenbart ikke kan medføre brann.

Det er dette unntaket som nå er oppe til diskusjon.

– Den enkeltes skjønn om hvor og når det var trygt og innenfor rammen å tenne bål/grille i skog (...) viste seg i fjor å føre til misforståelser og fra noen direkte uaktsom adferd, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en ny rapport.

– Tar sjanser

15. april starter det generelle bålforbudet som varer frem til 15. september. I Rogaland så brannvesenet seg nødt til å starte forbudet allerede lørdag, etter flere store branner i fylket.

– Vi har allerede registrert over 100 branner i Norge enda vi er tidlig på sesongen, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS).

Direktoratet står bak rapporten «Skogbrannsesongen 2018». Her argumenteres det at det må gjøres en juridisk vurdering av behovet for endringer i brannforebyggendeforskriften som omhandler bålforbudet.

– Det var en stor diskusjon i fjor om brannsjefens myndighet til å nedlegge det som ble kalt totalforbud. Det vi vurderer nå er om det er mulighet til å gi større hjemler lokalt, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som står bak rapporten.

Bakgrunnen for ønsket er at det er stor usikkerhet knyttet til unntaket.

– Vi opplevde at det var en usikkerhet blant innbyggerne i forbindelse med hvilke situasjoner og på hvilke steder det åpenbart ikke er brannfare. Usikkerheten gjør at folk tar større sjanser enn det de burde, sier Rygh Pedersen.

I Oslo var det totalforbud mot grilling i marka. Det var heller ikke lov å tenne opp bål på vanligvis godkjente bålplasser eller å tenne opp små kaffebål. TV 2 skrev i fjor sommer om at brannvesenet fortvilte over at folk ikke tok grillforbudet på alvor.