Norge med bragd mot Brasil: – Jeg blir ikke overrasket om de går hele veien

Norge slo tilbake

I 2v2-kampen var det jevnt mellom de norske og brasilianske gutta. Flere sjanser begge veier, før Norge slo til med tolv minutter igjen. Norge snappet opp ballen og spilte seg ut på høyresiden. Et lavt innlegg inn foran mål og Neymar sendte Norge i ledelsen over Brasil. Rasmussen og Myhrhaug Kristiansen forsvarte inn til 1-0-seier og vant over gruppevinnerne.

Det ble ikke så mange seire eller poeng for Norge i eNations Cup, men i et selskap mot de aller beste FIFA-spillerne i verden gjorde nordmennene seg på ingen måte bort. Magnus Myhrhaug Kristiansen imponerte stort i flere kamper, blant annet mot verdens beste FIFA-spiller på PS4 (Nicolas Villalba). Det ble ingen store tap, men de beste hadde et tempo som var til tider for høyt for de norske efotballutøverne.