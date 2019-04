Klokken 20 fredag kveld fikk politiet melding om at et ektepar var blitt påkjørt på en gangvei i Lahelleveien i Sandefjord.

En kvinne i 50-årene ble bekreftet omkommet og mannen hennes, som også er i 50-årene, ble skadet og er innlagt på Sykehuset i Vestfold.

Bilen som kjørte på de to, en sølvgrå Audi, stakk fra stedet etter ulykken.

Det pågikk en intens jakt etter bilføreren, som meldte seg for politiet i 16.30-tiden lørdag – nesten et døgn etter ulykken.

Bilføreren, en mann i 30-årene fra Litauen, er siktet for uaktsomt drap.

Mistenker ruskjøring

Mannens forsvarer, advokat Ole Petter Breistøl, sier at hans klient ikke var i stand til å snakke med ham lørdag kveld.

– Jeg skal møte min klient nå. Jeg kan derfor ikke svare på hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Breistøl til TV 2 søndag formiddag.

Den siktede skal avhøres av politiet søndag.

Jourhavende jurist Torje Arneson har ingen nye opplysninger å komme med før avhøret er gjennomført.

Politiet mistenker at den siktede mannen var ruset da ulykken skjedde.

Så sent som 17. februar i år var mannen siktet i en promillekjøring sak i Oslo. Dette skal være den eneste gangen mannen er omhandlet i politiets registre.

Tipset politiet

Sandefjordsmannen Tommy Hole Kristiansen var til god hjelp for politiet, da de jaktet på gjerningspersonen etter dødsulykken, skriver Sandefjords Blad.

Han bor ikke så langt unna ulykkesstedet og observerte den sølvgrå bilen som kom susende forbi ham i stor hastighet fredag kveld. Kristiansen var rask med å notere ned bilens registreringsnummer og ringte inn opplysningene til politiet.

På dette tidspunktet hadde ikke politiet denne informasjonen. Tommys opplysninger var derfor til stor hjelp i politiets arbeid.

Ottar Steinstø i politiet sier at Tommy er mye av grunnen til at de lørdag ettermiddag klarte å få tak i mannen, som nå er siktet for å ha kjørt på ekteparet.

– Det at han tok seg tid til å skrive ned det nummeret og ringe oss, gjør at vi nå har klart å pågripe den ansvarlige, sier Steinstø til Sandefjords Blad.

Lørdag dukket politiet opp på Hole Kristiansen dør med blomster.

– Vi leverte påskeliljer på døren hans og takket ham for innsatsen. Det fortjente han virkelig, sier Steinstø.