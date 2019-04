Det ble tidvis svært ampert da Viking slo Brann 2-1 i Stavanger lørdag kveld. Brann følte seg snytt for tre straffespark.

Dommer Ola Hobber Nilsen sier at han gjorde feil i to av situasjonene.

Hobber Nilsen mener det var greit ikke å dømme straffespark da Daouda Bamba ble lagt i bakken av Iven Austbø. Nilsen innrømmer samtidig at Veton Berisha skulle hatt to straffespark.

– Det var en kamp som var vanskelig, men det var vi også forberedte på. Det ble mange situasjoner, og mange vanskelige situasjoner, sier han til Eurosport.

– Den første situasjonen er interessant fordi ballen lander på foten til Vikings keeper. Den er vanskelig. Når vi ser den nå, er det fair å la den gå. Det er en kontakt etterpå, men da har keeperen utført handlingen og vært nær ballen. Jeg tror vi skal kunne si at den er grei å la gå, sier han.

Hobber Nilsen var ikke så fornøyd med at han ikke blåste da Berisha ble dyttet i feltet.

– Der og da ble det litt mye ballwatching. Det kommer et innlegg fra høyre side som gjør at jeg som dommer følger med innover i feltet. Vi ser av bildene at det er en hånd som går i ryggen. Her kan vi gå inn og ta straffe. Den burde vi blåst på, sier han.

Dommeren mener TV-bildene viser at Brann-angriperen også skulle hatt straffe da han ble bokset i hodet av Austbø.

– Det er mange spillere involvert i situasjonen og en keeper som flyr ut for å nå ballen. Berisha stuper også inn. Det store spørsmålet er om keeper er nær ballen. Uansett er det farefullt av keeper, så jeg tenker at vi også her må ta straffe, sier han.