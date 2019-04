Svært tørt vær og mange branner har gjort at brannvesenet i Rogaland har innført totalt bålforbud i 14 kommuner i fylket med umiddelbar virkning.

– Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder både bråtebrenning, flatebrenning og bålbrenning i naturen, skriver det interkommunale Rogaland brann- og redning (RBR) på sine nettsider lørdag kveld.

Etter at to planlagte branner i fylket lørdag kom ut av kontroll og tok beslag på store ressurser for brannvesenet, mener etaten det er nødvendig å forsere det generelle bålforbudet som uansett trer i kraft fra 15. april.

Forbudet gjelder i Finnøy, Forsand, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand og Time kommuner.

Brannhelikopter

– RBR vurderer situasjonen nå som så alvorlig at vi har innført bålforbud før tiden. Det er også meldt om fint vær og mer vind i dagene som kommer. Dette vil bidra til å øke skogbrannfaren, sier avdelingsleder Frode Strøm i forebyggende avdeling.

Også Eigersund og Bjerkreim lenger sør i Rogaland innførte et tilsvarende forbud lørdag kveld.

Brannvesenet hadde ikke kontroll over flammene på lyng- og skogbrannen i området rundt Øykjafjellet i Noredalen i Sandnes kommune lørdag kveld. Der kjempet 29 mannskaper fra RBR sammen med 14 frivillige med å få kontroll på brannen. Også et brannhelikopter kom fra Sauda i løpet av kvelden.

Branngater

Lenger nord, på Haugalandet, arbeidet 30 brannmenn og ti frivillige med å slokke en gress- og lyngbrann i Tysvær.

– Det var en planlagt brann på et beiteområde som kom ut av kontroll ved 17-tiden i ettermiddag. Vinden snudde, og da mistet en kontrollen, opplyser brannsjef Dag Botnen i Haugaland brann- og redning til NTB.

– Det er litt krevende å få kontroll på flammene. Det er én kilometer øst til vest og to brannpunkter, men nå er har vi satt i gang å brenne ut branngater for å forsøke å stanse flammene. Det er ingen fare for bebyggelse eller spredning til skog, sier innsatsleder brann Audun Matre.

