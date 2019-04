Storhamar trodde de hadde vunnet den femte NM-finalen i ishockey, men målet ble annullert etter en langvarig videotitt. Til slutt jublet Frisk Asker for 3-2-seier.

Kyle Bonis avgjorde oppgjøret to og et halvt minutt ut i forlengningen. Dermed leder Frisk finaleserien 3-2, og mandag kan de bli norgesmester om det blir ny seier foran egne fans.

Lørdagens kamp vil bli husket for dommernes videoanalyse. Ti minutter gikk med før de havnet ned på å annullere Robin Dahlstrøms scoring 21 sekunder ut i forlengningen. Målscoreren var ikke i målgården da skuddet gikk, men det var Troy Josephs. Argumentet var at det hindret Frisk-keeper Niklas Dahlberg fra å redde.

– Redde og feige



Det som i et øyeblikk var elleville jubelscener blant over 6000 Storhamar-supportere, ble til full frustrasjon. Samtlige i dommertemaet ble involvert i avgjørelsen.

– De gjør hva de kan for ikke å være matchavgjørende, og så klarer de å bli så avgjørende det går an med verdens mest soleklare seks mann på slutten der. For meg er det helt utrolig, freser Robin Dahlstrøm til TV 2.

– Hvordan oppleves det?

– De er redde. De er feige. De tør ikke å ta de tøffe beslutningene. Da blir det som det blir.

– Patetisk



Storhamar-trener Fredrik Söderstöm klarer ikke å begripe hvordan dommerne klarte å brukte hele tolv minutter på å underkjenne Dahlstrøms scoring.

– Jeg tror i nær fremtid vil vi ha videogranskinger på tre kvarter og tolvdommersystem, så får vi se om vi ser alt, sier Storhamar-trener.

Han bruker sterke ord for å beskrive dramaet som endret psykologien i kampen.

– Det er patetisk. Det må være umulig at det skal komme bedre bilder fra NASA med tiden. Det er blitt et problem i hockeyen at man som dommer ofte er for feig til å ta en beslutning, og så skal man bruke videobilder som altfor ofte ikke sier så mye mer. Så står man der og blir mer stresset og nervøs, og så gjør man det litt for enkelt, sier Söderstöm, og får støtte fra rivalen.

– Jeg er enig med deg. Du får ikke bedre bilder. Hvor lang tid skal det ta? Selv om det går med oss i dag, synes jeg fortsatt det er frustrerende både for publikum og oss på benken at sånne situasjoner tar lang tid. Men på den andre siden vil man få den riktige avgjørelsen, det er kanskje derfor det tar lang tid, sier Frisk-trener Jan André Aasland.

Etter den lange ventetiden endte det i stedet med at Kyle Bonis sørget for at hans menn kunne juble.

– Når den blir underkjent er det typisk at det er vi som går opp og scorer, jeg er selvfølgelig fornøyd med det, sier Aasland.

