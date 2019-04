Brann snytt for minst to straffespark – så dukket Thorstvedt opp

Nær drømmestart

Zlatko Tripic var nær ved å gi Viking en drømmestart etter bare 27 sekunder. Bismar Acosta klønet det til som bakerste mann, noe som ga Tripic muligheten fra skrått hold. Fra spiss vinkel satte han ballen rett på målvakt Håkon Opdal.

Brann kom på en farlig visitt etter seks minutter. Hjemmelagets Tord Salte holdt på å klarere ballen i eget nett, men Viljar Vevatne ryddet unna i første omgang. På returen smalt Veton Berisha til fra skrått hold, men Daouda Bamba kom akkurat for sent frem til å sette ballen i det åpne målet.

Samme Bamba var på farten etter 28 minutter. Brann-spissen var først på et langt gjennomspill, men ble lagt i bakken av Viking-keeper Iven Austbø.

Brann ropte på straffespark, noe TV-bildene viste at de hadde god grunn til å gjøre.

– Ola Hobber Nilsen har hatt en fryktelig kamp i Stavanger. Brann snytt for klink straffe, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Dyttet Berisha

Hobber Nilsen vinket også spillet videre da Berisha ble dyttet overende i straffefeltet i begynnelsen av 2. omgang. Siddisen var rasende da dommeren vinket spillet videre.

Like etterpå avsluttet Ruben Kristiansen på hel volley fra kloss hold, men Austbø fikk opp armene og reddet forsøket mesterlig.

Tommy Høiland trodde han hadde gitt Viking ledelsen etter en times spill, men assistentdommeren vinket korrekt for offside.

Fire minutter seinere kunne hjemmelaget juble for scoring - og denne gangen var det aldri tvil. Tripic fant Kristian Thorstvedt med en lekker pasning. Unggutten bredsidet ballen ned i lengste hjørne på første berøring.

– Thorstvedt imponerte i fjor, var utrolig god i vinter og har fortsatt med en imponerende form etter at Eliteserien startet. Fortsetter han på dette viset vil han være en attraktiv mann for større klubber allerede til sommeren, men aller først skal han til oss i FotballXtra, sier Mathisen.

Brann fikk en trippelsjanse et kvarter før slutt, men bergenserne virket vaksinerte mot å score. Det gjorde ikke Viking. I det 78. minutt plukket Ylldren Ibrahimaj opp et forferdelig tilbakespill fra Kristiansen. 23-åringen holdt hodet kaldt alene med Opdal og fant den nødvendige åpningen mellom beina på Branns sisteskanse.

Da eksploderte det på SR-Bank Arena.

– For alle som er glad i norsk fotball er det veldig gledelig å se slike kamper fra Stavanger som den vi fikk se i kveld. Over 13.000 på tribunen er imponerende, og det viser litt av den interessen som det faktisk er for Viking i Stavanger - i tillegg til at det naturligvis var en god del bergensere på kamp, sier Mathisen.

Fotballeksperten er imponert over måten Viking-spillerne ofret seg på.

– Brann skaper et voldsomt trøkk mot Viking-målet de siste minuttene, men Iven Austbø og Viking-forsvaret skal ha ros for hvordan de ofrer seg i avgjørende situasjoner. Ja, Viking har en gode dose flaks i kveld, men det er også meget imponerende å se hvordan de står frem. Dette er et lag som er veldig likt det de rykket opp med fra Obos-ligaen i fjor, de har viktige forsvarsspillere ute med skader, men allikevel slår de Brann.