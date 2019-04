Etter en råsterk 24-19-seier i Montenegro forrige uke skulle det mye til for at Vipers rotet bort semifinalebilletten de var på vei mot i mesterligaen i håndball.

Og de innfridde på hjemmebane med en meget solid kamp.

11-8 til pause ble 25-18 etter full tid. Over to kamper vant Vipers med det 49-37.

Linn Jørum Sulland ble hjemmelagets toppscorer med seks mål på åtte skudd. Henny Reistad scoret fire mål.

Dermed er Vipers klare for finalehelgen i Budapest i mai, for første gang i klubbens historie. De er også det første laget fra Norge siden Larvik i 2014/15-sesongen. LHK tapte da 22-26 i finalen for nettopp Buducnost.

I tillegg til Vipers er også Györ og Rostov-Don videre til finalehelgen. Metz og Bucuresti møtes senere lørdag og gjør opp om den siste plassen. I den første kampen vant Metz 31-26 over Nora Mørks nye klubb.

(©NTB)