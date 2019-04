Stig-André Berge drømte om å ta sin første internasjonale gullmedalje i bryting, men var sjanseløs mot Stepan Marjanjan i lørdagens EM-finale i Romania.

Oslo-veteranen havnet tidlig bakpå, og til slutt tapte han finalekampen i 63-kilosklassen 0-9. Duellen ble avblåst da Berge hadde for et såkalt teknisk fall.

Dermed må 35-åringen fortsette å vente på mesterskapstittelen han har jaktet på i mange år. Neste sjanse blir VM i Kasakhstan i september. Berge har lenge hatt OL i 2020 som sitt langsiktig mål.

Lørdagens finale ble av det blodig slaget for Berge. Han fikk tidlig et kutt i ansiktet, og TV-bildene viste at han også blødde fra nesen.

Da Marjanjan gikk fra å lede 1-0 til 5-0, så det knalltøft ut for nordmannen. Han klarte ikke å kjempe seg tilbake og skape ny spenning.

Meritter

Marjanjan kommer fra Armenia, men representerte Russland internasjonalt for første gang i årets EM, skriver VG. Fra tidligere har han VM-gull (63 kg) og EM-sølv (59 kg) å vise til.

Også Berge har flere mesterskapsmedaljer i gresk-romersk bryting. Den første kom da han tok EM-sølv (60 kg) i 2007, mens det ble bronse i 59-kilosklassen i både 2014-VM og Rio-OL i 2016.

I fjor kom Berge til kort i EM-finalen i 63-kilosklassen, som han tapte 2-3. Heller ikke i Bucuresti skulle han lykkes.

Baldauf tapte kvartfinalen

Berge sikret finaleplassen da han slo Taleh Mammadov fra Aserbajdsjan 5-2 i fredagens semifinale. Samme dag danket han ut armeneren Slavik Galstyan og hviterusseren Maksim Nehoda.

Tidligere lørdag tapte Anders Rønningen 1-2 i bronsekampen mot tyske Fabian Bernhard Schmitt i 55-kilosklassen.

Felix Baldauf tok for to år siden Norges første EM-gull i gresk-romersk bryting siden 1992. Det gjorde han i 98-kilosklassen, men i vektklassen ett hakk ned måtte han lørdag si takk for seg i kvartfinalen. Baldauf røk ut etter 3-3 mot Daigoro Timoncini fra Italia.



