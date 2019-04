Solskjær slapp med skrekken i heldig United-seier

Manchester United - West Ham 2-1 (1-0)

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var ett tap unna å ha den verste resultatrekken på 27 år, men slapp med skrekken mot West Ham.

To straffescoringer av Paul Pogba og en annullert West Ham-scoring ga sluttresultatet 2-1 til United.

– Det har vært en merkelig match. Paul Pogba har vært langt under pari, men står likevel som den som reddet seieren for Manchester United, oppsummerer TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Manchester United vinner 2-1, men Manuel Pellegrinis menn ga Ole Gunnar Solskjærs menn kamp til døren. Dette var marginer, marginer, marginer. Men han får de tre poengene han måtte ha i dag, Solskjær, sier Alsaker.

Pogba: – I dag hadde vi flaks

– West Ham vinner omtrent alle kategorier i statistikken her når gjelder å ha ballen, vinne dueller, skudd på mål, skudd. Men United vinner den viktigste, nemlig mål-protokollen. Men det er omtrent det eneste også. Hvor er intensiteten i press-spillet, kontringsspillet vi har sett for få måneder siden, det trygge forsvarsspillet? Det er rett og slett ikke en god nok prestasjon for Manchester United. Men de gamblet litt, fikk poengene og setter fokus mot Barcelona, følger TV 2s fotballekspert Brede Hangeland opp.

At de var heldig som fikk seieren, var Pogba selv enig i etter kampen.

– Det var en veldig åpen kamp, men vi spilte ikke bra. Med sjansene og rommene vi hadde, kanskje vi spilte for tregt. Vi er nødt for å ordne opp i det, lære fra det og være fokusert til den neste kampen. I dag hadde vi flaks, og noen ganger må du bare ta det. Noen ganger er det motstanderen som har flaks, men i dag var det oss, sier tomålsscoreren til BT Sport.

Solskjær selv hadde følgende å si etter seieren:

– Det var slitsomt å sitte på benken å se at vi ikke klarte å prestere det vi kan og at West Ham i lange perioder var det beste laget. Men heldigvis så har vi kvalitet til å klare å få skapt noen sjanser, og straffer selvfølgelig, det avgjør for oss i dag. Så vi var heldig i dag, sier Solskjær til TV 2.

– Hvorfor tror du det blir sånn som det blir?

– Det er vanskelig å svare på, men selvfølgelig at vi hadde kamp på onsdag kveld og igjen nå på tirsdag kveld, så jeg måtte gjøre en del bytter og vi har en del suspensjoner. Sånn at jeg måtte gamble litt på at vi akkurat greide å ta de tre poengene. Vi kunne jo selvfølgelig spilt med Victor, Scott og Rashford fra start. Men vi følte at vi kunne klare det uten. Vi var heldig som klarte det, sier United-manageren.