En mann i 30-årene som har vært etterlyst av politiet etter at et ektepar ble påkjørt på en gang- og sykkelsti i Sandefjord, har meldt seg for politiet.

– Han tok selv kontakt med politiet i Sandefjord cirka klokken 16:30, opplyser jourhavende jurist i politiet, Renate Tveite i en pressemelding.

Kvinnen i 50-årene som ble påkjørt, døde av skadene hun fikk etter påkjørselen. Føreren av bilen stakk av fra stedet.

– Mannen i 30-årene er nå siktet for uaktsomt drap, opplyser Tveite.

Natt til lørdag og lørdag morgen og formiddag har det pågått en intens jakt etter føreren av den aktuelle bilen. Det var ingen vitner til selve påkjørselen, men flere har observert den sølvgrå bilen i stor hastighet etter ulykken.

– Han er pågrepet og blir nå kjørt til sentralarresten i Tønsberg. Planen videre er å ta innledende avhør i løpet av kvelden eller tidlig søndag morgen, sier jourhavende jurist.

Saken oppdateres.