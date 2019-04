Flere mennesker er skadd etter at en bil kjørte av banen og inn blant publikum under et billøp utenfor Stockholm lørdag.

Peter Wahlström ved Storstockholms räddningscentral sier at etter det de foreløpig vet, er fem mennesker skadd.

Ingen av dem sitter fastklemt, ifølge Aftonbladet.

Tre personer skal ifølge politiet være alvorlig skadd, skriver Expressen.

Ulykken skjedde under banekjøring på Ticksta motorstadion ved Rimbo, ikke langt fra Norrtälje litt nord for Stockholm lørdag ettermiddag.

(NTB/TV 2)