London-politiet måtte løsne ild mot en bil som ble brukt som rambukk mot bilen til Ukrainas ambassadør, melder Sky News.

TV-kanalen gjengir en offisiell uttalelse fra Ukrainas ambassade om hendelsen.

Mannen som er pågrepet, utgjorde en trussel, og det ble avfyrt et ukjent antall skudd, sier en talsperson for ambassaden ifølge The Telegraph.

Politiet etterforsker motivet for handlingen, og mannens identitet. Ifølge Metropolitan Police skal det ikke dreie seg om terror.

Ingen av ambassadens ansatte ble skadd, opplyser Ukrainas ambassade på sine nettsider.

Saken oppdateres.