Tottenham lot stjernene få hvile - erstatterne lekte seg til seier

Og sjansene kom på løpende bånd for angriperen som hadde sin femte kamp fra start denne sesongen. Men det ble bare nesten for Llorente som ble byttet ut til fordel for Son i det 85. minutt.

Christian Eriksen var også nære å få navnet sitt på scoringslisten, men skuddet fra dansken ti minutter før slutt gikk i stolpen.

Hattrick for Moura

Like før slutt satte Moura sin andre for dagen og økte til 3-0 for Tottenham. Men brasilianeren var ikke ferdig med det, for på overtid scoret Moura hatrick.

Det endte 4-0.