Brannvesenet rykket ved 10-tiden lørdag ut til Gjesdal i Rogaland etter melding om en stor lyng- og gressbrann.

Det brant da i et 5-6 mål stort område opp mot et skogholt.

Politiet opplyste i 10.30-tiden at brannen var ute av kontroll, at den spredte seg kraftig og kunne være til fare for bebyggelse.

Klokken 11.30 melder brannvesenet at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.