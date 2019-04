Drømmestart for Norge – så våknet stormakten

Sverige tok ledelsen i 2v2-kampen mot Norge. Sverige scoret etter at de brukte Neymar til å flikke opp ballen for å så gjøre et innlegg på volley. Inne i boksen headet Cristiano Ronaldo ballen i mål fra skrått hold med en perfekt timed finishing.

Denne typen innlegg der man flikker opp ballen først har vært en gjenganger i gruppspillet i eNations Cup.

Verre ble det for de norske når Sverige doblet ledelsen kort tid etter og ledet 2-0 til pause.

Det ble norsk jubel etter hvilen. Etter et blokkert skudd klarte de norske å krige inn returen til redusering. Norge fikk mer overtaket i 2v2-kampen og utlignet etter at de åpnet det svenske forsvaret med raske vendinger. Ramussen fant så Myhrhaug Kristiansen som gikk på et lekkert løp med Neymar. Han var iskald alene med keeper og kampen endte 2-2. Dermed skaffet Norge seg et viktig poeng fra kampen.

Etter de tre kampene mot Sverige kom Norge ut med fire poeng og har totalt fem poeng i gruppe C. Argentina leder gruppen foran Tyskland og Brasil i det som kalles dødens gruppe. Norge ligger på fjerdeplass etter seks kamper.

TV 2 følger utviklingen i eNations Cup og oppdaterer artikkelen.