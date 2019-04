Verdensrekord i forvirring

100 meter på langrennsski har et stort potensiale, i mine øyne, og jeg har tidligere tatt til orde for at FIS bør satse mer på denne øvelsen. I første omgang som en forøvelse til selve verdenscupkonkurransene, men på lang sikt kanskje også som en egen mesterskapsøvelse. Dette forutsetter imidlertid at konkurransen foregår under ordnede former, med lik startprosedyre i prolog og heat, og med klare regler for både løype og gjennomføring av konkurransen. Da kan dette bli meget bra.

For det vi fikk servert på Mosetertoppen i dag var tidvis stor underholdning, med millimeterdueller, action, kommentarer med glimt i øyet og høydepunkt på rekke og rad. Akkurat det langrennssporten har godt av, med andre ord.

Ludvig Søgnen Jensen gjenerobret tronen som verdens raskeste langrennsløper, da han satte på plass både verdensrekordholder Emanuele Becchis og resten av det stjernespekkede startfeltet.

Ironisk nok mistet han verdensrekorden til italienske Becchis i nettopp König Ludwig Lauf, mens «Kong Ludvig» selv satt hjemme med avrevet brystmuskel. Reaksjonene fra «Ludde» etter målgang på Mosetertoppen var derfor ikke til å ta feil av. Kongen er tilbake, og selv ikke Petter Northug i sjokkerende god form kunne ta fokuset vekk fra verdens raskeste langrennsløper i dag.

Samtidig viste Kristine Stavås Skistad oss hvorfor hun kommer til å bli verdens beste sprinter. Hun er rett og slett verdens raskeste kvinnelige langrennsløper, og den farten hun oppnådde mot slutten av dagens finale er det ingen kvinneløpere som er i nærheten av.

Får hun den kapasiteten som kreves for å stå prologen og tre tøffe heat, blir hun nærmest uslåelig i sprint. Jeg tror ikke Maja Dahlqvist eller noen andre jenter hadde slått Stavås Skistad i dag, men det får vi aldri svaret på. Det er imidlertid bare å glede seg til neste sesong allerede, for da blir det norsk-svenske sprintdueller nesten hver eneste helg. Og da er det ikke tiden, men første kvinne i mål som gjelder!

I morgen venter 30 kilometer i Redbull Janteloppet, og også der er det ventet stor fart og spenning. Verdensrekord kan vi også love, for aldri før har verden sett maken til langrennsløype! Rennet ser du på TV 2 fra klokken 16.00.