General Abdel-Fattah Burhan tar over som leder.

– Jeg, lederen for militærjuntaen, kunngjør at jeg fratrer posten, sa Ibnouf under en TV-sendt tale.

Han la til at han tok avgjørelsen for å bevare samholdet i de militære styrkene.

Titusener har demonstrert mot militærets maktovertakelse og krevd en sivil regjering.

Hæren avsatte president Bashir torsdag etter fire måneder med demonstrasjoner, men protestene har fortsatt også etter at hæren tok over makten.

Fjernet presidenten

Hæren har fjernet president Omar al-Bashir fra makten og holder ham i fangenskap på et sikkert sted, opplyste Sudans forsvarsminister og visepresident Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf tidligere om kuppet.

Han sa han selv ville lede militærjuntaen i overgangsperioden som ble satt til to år med unntakstilstand.

– De væpnede styrkene ber alle om å bidra til sikre stabiliteten, og vi ber alle om å avstå fra hevnaksjoner og aggresjon, sa forsvarsministeren rett etter han tok makten.

Demonstrasjoner

Militærkuppet kommer etter måneder med protester mot Bashirs regime.

Torsdag samlet tusenvis av demonstranter utenfor hærens hovedkvarter i hovedstaden Khartoum, hvor de har krevet presidentens avgang.

Demonstrantene har oppfordret hovedstadens innbyggere til å samle seg.

Øyenvitner opplyste til nyhetsbyrået AFP at flere militære kjøretøyer med soldater ankom hærens hovedkvarter torsdag morgen.