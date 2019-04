Slik vinner du Paris-Roubaix, Kristoff

– Ser dum ut!

Hushovd har syklet Paris-Roubaix hele 14 ganger. Dette er hans beste råd til Kristoff:

– Han må være kald og få andre til å bruke mest mulig krefter underveis. Samtidig må han ikke bli for defensiv. Han må være med og angripe. For det som kan bli hans store fiende er at han blir sittende isolert alene - uten noen til å hjelpe seg. Han må ikke komme i den situasjonen at han må dra for å kjøre inn noen foran.

TV 2s sykkelekspert var usikker på formen til Kristoff før Flandern Rundt, men uttalte etterpå at «Kristoff får meg til å se dum ut» etter den råsterke - og litt overraskende - 3. plassen.

– Du er ikke redd for å jinxe det hele når du nå sier at han er en av favorittene?

– Da jeg var skeptisk før forrige helg, så var det fordi Kristoff aldri var topp 10-15 over «Flandern-bakkene» i rittene som gikk i samme terreng i forkant. Det tolket jeg som at han ikke var i så god form. Men så har han en tendens til å få det ut når det virkelig gjelder. I Flandern så viste han at formen er bedre enn noen gang - bortsett fra da han vant samme ritt i 2015. Han kjørte fortere i de siste bakkene enn ryttere som normalt pleier å kjøre fra ham. Når han viser seg frem på denne måten, så må jeg ta han med i gruppen av de største favorittene, svarer Hushovd.

Det meldes motvind mot slutten av Paris-Roubaix. Det er fordel for Kristoff. Da blir det vanskeligere for noen å stikke av. UAE Team Emirates-rytteren er ekspert til å spare krefter i feltet og få ut alt i en spurt når alle er på grensen av hva de tåler.

Men Hushovds aller største favoritt er Sep Vanmarcke i EF Education First. De fem siste årene har han alltid vært i toppen, og har en 2. plass fra 2013 som sitt beste resultat.

– Det har vært veldig mye snakk om «det sterke Deceuninck-Quick Step-laget». Men de er ikke der de pleier å være, og jeg tror ikke de kommer til å bli så sentrale som vi er vant til at de er.

– Hvordan kommer det til å prege rittet?

– Det kommer til å gjøre rittet mye mer spennende å se på for TV-seerne. Du har ikke noe lag som er sterkt nok til å kontrollere. Alt blir mer åpent og det er ikke gitt at alt kommer til å skje på det nest siste brosteinspartiet. Vi har sett fra andre ritt i år at mange lag angriper langt fra mål. EF Education First er et slik lag. De har selvtillit og er veldig sterke, noe de ikke minst viste i Flandern der Alberto Bettiol vant og Vanmarcke var i brudd.

Peter Sagan vant Paris-Robaix i 2018. Han kan aldri avskrives, men har presset på seg etter en skuffende vårsesong.

– Det er ingen enkeltrytter som peker seg ut. Sagan ser helt ordinær ut. Han er ingen supermann lengre. Det er lenge siden det har vært så åpent som nå. Ingen av de vanlige kanonene har vist enorm kjørestyrke, mener Hushovd.

Sliter med å plukke vinnerkandidat

Han skal være TV 2s ekspert i Frankrike under søndagens ritt, som du ser på TV 2 fra 10.30. Han får selskap av Dag Otto Lauritzen, som også sliter med å plukke ut en soleklar vinnerkandidat.

– Jeg hadde tro på Kristoff før Flandern Rundt og har tro på ham også denne gangen. Kurven peker oppover for hans del. Han vant spurten i feltet i både Milano-Sanremo og Flandern. Og han ble nummer én i Gent-Wevelgem. Han har definitivt kvalitetene til å kunne vinne på søndag også. Om han sitter med helt til velodromen, så er det få - om noen - som kan ta ham, sier Lauritzen.

– Og når jeg hører det er meldt motvind mot slutten, så styrker det troen på Kristoff. Da blir det vanskeligere for noen å komme seg avgårde, legger han til.

Kristoff har allerede vunnet to såkalte monumenter. Får han en brostein i pokalsamlingen også, så vet TV 2s sykkelekspert knapt hvilke ord han skal hente frem for å beskrive 31-åringen fra Stavanger.

– Da er han virkelig der med de helt store. Han har mange år igjen av karrieren og det ligger an til at han kan vinne enda flere klassikere. At Fernando Gaviria har kommet inn i laget ser ut til å ha tent ham og rett og slett gjort ham fandenivolsk. Jeg er imponert over hvordan han har håndtert den nye situasjonen og gleder meg til å se ham på søndag.

Men Lauritzen understreker at det er mange som kan vinne Paris-Roubaix.

– Det er vanskelig å plukke ett navn. Det er minst 10-12 ryttere som kan vinne. Blant dem har du typer som Stybar, Van Avermaet, Van Aert, Degenkolb, Sagan og Naesen. Og ikke minst Kristoff.