To personer er alvorlig skadd etter at en sølvgrå bil har kjørt på to personer på Lahelleveien i Sandefjord, opplyser Sørøst politidistrikt.

Politiet meldte først at det hadde vært et sammenstøt mellom to biler.

– En bil har stukket fra stedet, sannsynligvis en sølvgrå Audi. Nødetater på stedet, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.