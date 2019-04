Det melder Stavanger Aftenblad fredag kveld.

Mannen politiet skal ha gjort nye undersøkelser rundt bodde på en rusinstitusjon i Haugesund i mai 1995, og var samtidig lærling ved en bilforhandler Aftenbladet har snakket med.

Bilforhandleren forteller til avisen at den helgen drapet fant sted, så ble han oppringt av mannen.

– Han var fullstendig i oppløsning og sa at det hadde skjedd noe fryktelig. Jeg dro derfor hjem til ham, men han kunne slik jeg husker nå ikke si noe mer om hva det var, sier bilforhandleren til Aftenbladet.

Nye henvendelser

SBilforhandleren ble aldri kalt inn til avhør, men ifølge Aftenbladet skal politiet nå ha gjort nye henvendelser andre steder rundt den nå avdøde mannen.

Han ble først trukket inn i saken i 1998 etter at det ble påstått at han hadde tilstått drapet overfor bekjente, men han benektet dette i avhør.

I 2002 ble det hentet inn DNA fra mannen i forbindelse med nye tekniske undersøkelser. De første resultatene kunne tyde på at hans DNA matchet to hårstrå som ble funnet på Birgitte Tengs, men etter ytterligere analyser ble det konkludert med han trolig kunne utelukkes.

Nye DNA-resultater

Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt har ikke ønsket å kommentere spørsmål om mannen overfor Aftenbladet, ei heller om han har dukket opp i de nye DNA-resultatene fra GMI i Østerrike.

Torsdag ble det klart at politiet har fått nye svar på tester av hår i drapssaken. De første meldingene tydet på at politiet sto nære et gjennombrudd i den snart 24 år gamle drapssaken, men politiet avviser dette.

– Vi står ikke nær et gjennombrudd, slik det kunne komme fram i går, sa Berge til TV 2 tidligere fredag.

Han opplyste videre at de har mottatt en rapport som svar på politiets anmodning på DNA-undersøkelser.

– Vi har fått svar på etterlengtet info, som vi har vært på jakt etter i lang tid. Men dette er en omfattende rapport, som er skrevet på tysk og som vi ikke har fått oversatt ennå. Vi skal derfor nå oversette og gå grundig gjennom den, før vi vurderer om vi skal ta etterforskningsskritt basert på rapporten, sa Berge.

Ifølge politiinspektøren vil dette arbeidet være tidkrevende, og politiet vil trolig ikke komme med mer informasjon om analyseresultatene og etterforskningen før høsten 2019.

– Vi sier høsten for å gi et signal til publikum om at dette er etterforskning som fortsatt er prioritert, men noe som tar tid, sa Berge.

– Er du mer eller mindre positiv til å løse saken etter dere nå har mottatt analyseresultatene fra Østerrike?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på. Men vår ambisjon er å oppklare saken, sa Berge.