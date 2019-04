Se poker-NM på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Linni Meister er en av mange kjendiser som denne uka deltar i poker-NM i Dublin.

På TV-bordet fredag ettermiddag endte Linni Meister opp i en all in-situasjon, som endte med ellevill dramatikk.



Med hånden ess-konge risikerte Linni Meister alle sine sjetonger for sitt turneringsliv.



Hun var opp mot to motstandere, som hadde henholdsvis knekt-knekt og knekt-ti.



Med andre ord var Meister i utgangspunktet avhengig av å treffe en ess eller en konge for å overleve i turneringen.



Linni Meister var tydelig fornøyd og glad da de tre første kortene kom på bordet. En ess, en dame og en toer gjorde at Meister på det tidspunktet hadde den beste hånden med sitt par i ess.

Likevel advarte kommentatorene på TV 2s direktesending om at Meister ikke måtte juble for tidlig.

– Rolig nå Linni Meister. For Gjerland har et straightdrag, advarte TV 2-kommentator Stig Moen da Linni Meister jublet som om hun omtrent hadde vunnet potten.

Men så skjedde det som måtte skje. På turn kom en konge, slik at Meister på det tidspunktet var slått ut. Gjerland fikk nemlig straighten sin.

Likevel jublet Meister fortsatt.

– Hun sitter fortsatt og jubler og ser ikke at hun er slått ut, meldte Stig Moen fra kommentatorbua.



Dermed måtte Linni Meister ha en ess eller en konge for å overleve. Med andre ord igjen var det bare fire kort som kunne berge 33-åringens turneringsliv.

Og så kom selvsagt en ess på river.

Dermed kunne Linni Meister fortsette jubelen - vel vitende om at hun fortsatt var med videre i turneringen.

– Hånden er i seg selv en berg og dalbane, men jeg vet ikke om Linni Meister helt fikk med seg alle opp- og nedturene. Hånden i seg selv er ikke så spektakulær, men selv om utviklingen i seg selv er spesiell, så var det ikke noe spillerne kunne gjort annerledes etter at sjetongene kom på, sier TV 2-ekspert Sverre Krogh Sundbø om hånden.

Poker-NM i Dublin pågår for fullt denne uka. TV 2 sender direkte fra arrangementet.