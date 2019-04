Tumulter etter derbydrama: – Han klyper som en jente

Strømsgodset-Mjøndalen 2-3

Mjøndalen leverte en ellevill kamp forrige helg da de tapte 4-5 hjemme mot Bodø/Glimt.

Og lokaloppgjøret mot Strømsgodset ble ikke noe mindre heseblesende.

Men denne gang kunne trener Vegard Hansen glise bredt etter kampslutt etter 3-2-seier over storebror.

Men det ble nervepirrende for de mange tilreisende bortetilhengerne. Mjøndalen var det klart beste laget og kunne gå pause med 3-1-ledelse etter 37 år gamle Olivier Occéans scoring i det 40. minutt.

Godset hevet seg i andre omgang og da Mustafa Abdellaoue reduserte tjuefem minutter før slutt, ble det spenning på Marienlyst.

Men denne gang holdt gjestene fra Nedre Eiker unna, og dermed kunne de juble for deres tre første poeng i årets Eliteserie. Strømsgodset blir stående på stedet hvil med sine fire poeng.

Dramatikken var imidlertid ikke over der.

Det utbrøt tilløp til håndgemeng idet sluttsignalet lød, og Mjøndalens Christian Gauseth og Strømsgodsets Jakob Glesnes var begge involvert. I kaoset som oppsto fikk Gauseth et gult kort av dagens kampleder.

Og etterpå valgte de to kamphanene å innlede en verbal ordkrig.

Ordkrig mellom Gauseth og Glesnes: – Jeg skulle sparket ham ned

– Det er mange som kommer til å ta seg en bayer med et smil om munnen nå, og det fortjener dem. Vi har ikke vunnet en bortekamp i Eliteserien siden 1992. Vi røk forrige uke elleve minutter på overtid, og så viser vi den karakteren i dag, det viser litt om hva som bor i oss, sier Christian Gauseth til TV 2.

Gauseth avdramatiserer tumultene etter kamp, men kommer med noen stikk mot Godset-kaptein Jakob Glesnes.

– Jeg er litt borti Glesnes, fordi jeg er forberedt på en duell, og jeg får et gult kort. Det er vel greit. Men jeg skulle ønske dommeren så det Glesnes gjorde med meg hele kampen. Han sparker meg ned og han står og klyper hele tiden som en liten jente, så det håper jeg at de rydder oppi.

– Hvilke meldinger kom etter kamp?

– Ikke mer enn det det skal være i en slik kamp. Det betyr mye for begge lag. Hvis vi skal begynne og hevde at dette her er over streken, så må vi se på hva vi driver med. Fotball er en kontaktsport. Det er voksne mannfolk som barker sammen og det betyr veldig mye. Det må være greit, sier Gauseth før han blir dratt med ut på banen igjen for å feire videre.