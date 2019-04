– Nå skal vi sette på litt musikk, forklarer Olufine Hagen (30). Hun er avdelingsleder ved sykehjemmet som var først i landet med å bruke musikk som miljøbasert behandling.

Pasienter får spillelister

Ved å spesialtilpasse spillelister til hver enkelt med musikk pasientene liker og bruke sangene bevisst i situasjoner som ellers kan være stressende, reduserer sykepleierne behovet for medisin og tvang.

Kari Hæreid (89) og Laila Langeland (83) er to av 75 pasienter på Bergen Røde Kors sykehjem som tydelig gir uttrykk for hvordan musikken gjør livet lysere.

Enkelte kutter all medisin

– Det ville vært trist om du ikke hadde musikk, sier Kari Hæreid som selv jobbet som sykepleier. Nå er hun dement.

– Jeg husker ikke om jeg har fått noe medisin, sier hun.

Kari Hæreid får lyst til å danse når hun hører sine favorittlåter. Foto: Gerd Braadland

Overlege og forsker Audun Myskja forklarer at pasienter som får musikk som miljøbehandling trenger mindre medisin. Han forklarer at en følge av demens er forvirring og frustrasjon. Det kan være krevende og noen ganger må pleiere bruke tvang for unngå skade. Med musikk kan pasienter bli roligere, sove bedre og bli mindre voldsomme.

– Hvis jeg våkner tidlig og ligger der...så får jeg høre musikk, da sovner jeg, forteller 89-åringen.

Forebygger og sparer tid

Avdelingsoverlegen bekrefter at kjente sanger og melodier skaper trygghet.

– Det forebygger så mye uønsket adferd som vi ellers bruker veldig mye tid på. Det er mye uro. Vi sparer masse tid i stell på å for eksempel synge oss gjennom et stell, utdyper avdelingslederen.

– Du blir liksom sånn glad med en gang du hører musikken. Jeg blir i alle fall mer glad. Jeg får lyst til å danse, smiler Hæreid.

Myskja reiser landet rundt og holder kurs for ansatte på nærmere 100 sykehjem. Han sier tre dager med kurs, og tre uker med kartlegging av paisenter og tilrettelagt miljøbehandling vil spare sykehjem for kostnader på sikt.

– Vi kommer inn på plussiden selv om vi setter inn en ekstra stilling på miljøterapeut, sier han. Overlegen forklarer det med lavere sykefravær og redusert behov for flere pleiere i krevende situasjoner.

Han nevner sykehjem hvor pasienter ikke lenger har behov for beroligende medisin, og flere hvor medisinutgiftene er kraftig redusert.

– Iallefall 40 prosent. Flere institusjoner har klart å kutte helt ned medisinbruken, sier han.

Han undersøker nå om musikk også lindrer smerte hos pasientene.