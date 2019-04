Spår rekordpåske for grensehandelen

På Nordbysenteret rett over grensen ved Svinesund kryr det av folk fredagen før påske. Mange av dem er norske.

Butikksjef på Maximat, Ole Jørgen Lind, forteller at utsiktene er gode for årets påskehandel.

– Det ser veldig bra ut. Påsken ligger sent på året, det er fint vær ute og det er mange som har fri. Det ligger godt til rette for en god påske, sier han til TV 2.

– Hva kjøper folk når de kommer hit?

– Det er drikkevarer som brus og liknende, og så er det alltid godteri til påske. Men det er også mye meierivarer og kjøttvarer, sier han og legger til at også kjøttvarer og tobakk er populære varer for nordmenn som reiser over grensen.

Butikksjef Ole Jørgen Lind. Foto: Gorm Kallestad/TV 2

Eksotisk kjøtt

Én av nordmennene som har tatt turen til nabolandet er Eugene Olsen. Han har kommet helt fra Stavanger for å handle på Nordby. Stort sett handler han det han også ville kjøpt til vanlig.

Spesielt er kjøttvarer som spareribs og entrecote, som kan ligge i fryseren til grillsesongen viktig. I tillegg liker Olsen å kjøpe mer eksotiske former for kjøtt.

– Vi har egentlig lyst til å prøve noe nytt, som kamelstek, det har vi aldri prøvd før, sier han.

Mats Utvær er på sin side trygt plassert ved butikkens godterihylle sammen med sin mor.

– Jeg har tatt Pez, lepper og colaer, og så liker jeg gummibjørner, forteller han mens han velger hvilke godbiter som får finne veien ned i godteposen.

Mats Utvær handler påskegodt i Sverige. Foto: Gorm Kallestad/TV 2

Høye avgifter

Bransjeorganisasjonen Virke er ikke like fornøyd med at årets grensehandel ser ut til å sette rekord, som de svenske kjøpmennene er.

– Vi liker ikke å si det, men det ser ut til at grensehandelen i år blir «all time high», sier direktør i Virke Handel, Harald Andersen til TV 2.

I handlevognen til Eugene Olsen er det kjøttvarene som dominerer. Foto: Gorm Kallestad/TV 2

– Det er sen påske i år, mange velger kanskje å være mindre på fjellet enn de ellers ville vært og vi ser at de svenske butikkene markedsfører sine tilbud intensivt i norske medier og på plakater i bybildet, legger han til.

I tillegg ble 2018 et rekordår for grensehandelen og Andersen venter at 2019 blir et ytterligere rekordår.

– Det er klart at dette er drevet av de enorme avgiftsforskjellene som er på spesielle varer mellom Norge og Sverige, sier han og legger til:

– Nå ble riktig nok den såkalte sukkervagiften reversert i revidert nasjonalbudsjett, men vi snakker reversert. Det er fortsatt på et nivå som er svært, svært høyt, noe som blant annet betyr at summen av avgifter på en del type drikkevarer i Norge er høyere enn utsalgsprisen på tilsvarende drikkevarer i Sverige.