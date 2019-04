Detaljene som skal gjøre at Kristoff endelig lykkes i Paris-Roubaix

Se Paris-Roubaix på TV 2 og Sumo på søndag fra 10:30

Det er ingen hemmelighet at Kristoff ikke har levert det helt store i Paris-Roubaix - etter hans egne meget høye standard, vel å merke.

På ni forsøk er en niendeplass det beste han har å vise til. Fire ganger har han brutt. Enda flere ganger har han punktert eller krasjet på ugunstige tidspunkt.

I år figurerer han imidlertid på de fleste eksperters liste av favoritter - og mange bookmakere holder Kristoff og regjerende mester Peter Sagan som de to største.

Ladet opp med syv timers langtur i Norge

Kristoff ankom Belgia først torsdag kveld, etter å ha hastet hjem til hjemlandet etter tredjeplassen i Flandern rundt på søndag for å rekke å ta med sønnen til tannlegen på mandag.

– Vi rakk alt. Reguleringen er på plass, sier Kristoff og ler, før han litt mer seriøst forklarer hvorfor han dro hjem mellom de to rittene.

– Jeg kunne sikkert trent de samme øktene her som hjemme, men man slapper litt mer av mentalt når man får delt det opp litt. Det er bedre enn å sitte på et hotellrom i Belgia, sier han.

Hjemme i Norge gjennomførte Kristoff den siste langkjøringen på hele syv timer på onsdag. Fredag var det to timer på brosteinen som stod på menyen, da UAE-Team Emirates inspiserte partiene mellom Orchies og Gruson - et strekke som blant annet inneholder de fryktede partiene Mons-en-Pévèle og Carrefour de l'Arbre.

– Jeg har en tendens til å havne i trøbbel her

– Gjennomkjøringen var grei. Det føltes fint. Jeg får prøve å forbedre den beste plasseringen jeg har her, en niendeplass. Klarer jeg det, så bør jeg være fornøyd. Jeg gikk under radaren før klassikerne, men jeg kom tilbake på radaren etter Gent-Wevelgem og Flandern rundt. Så jeg kan ikke gjemme meg så lett nå. Jeg hadde en drøm om å kunne komme i brudd i forkant av alt, men det tviler jeg på at går nå, sier han.

I fjor så det lenge lovende ut for Kristoff, helt til en velt - som Tony Martin senere fikk skylden for - gjorde at vinnersjansen forsvant ut vinduet og mye av huden på ryggen ble liggende igjen på asfalten.

– Er du revansjelysten?

– Jeg føler jeg har noe å bevise her. Jeg har en niende – og tiendeplass som beste resultater. Og jeg har egentlig aldri kjempet om noe bedre enn det. De resultatene var egentlig så gode som de kunne bli. Jeg hadde ganske optimale løp uten velter og sånt, men jeg var ikke god nok til å henge med de beste. Jeg håper på lignende løp nå, men at jeg denne gangen er sterk nok til å henge med. I fjor følte jeg meg ganske bra, men da krasjet jeg. Jeg kunne kanskje hatt bedre resultater om alle løpene hadde vært feilfrie, men jeg har en tendens til å havne i trøbbel her. Men er man god nok, så havner man som regel foran trøbbelet, så jeg prøver kanskje å spare litt for mye krefter også, forklarer han.