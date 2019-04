Julian Assange (47) møtes med anklager om uakseptabel adferd under sitt opphold i Ecuadors ambassade, skriver The Australian.

WikiLeaks-grunnleggeren, som torsdag ble pågrepet av britisk politi, har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i syv år.

Assange ble pågrepet i den ecuadorianske ambassaden i London, kort tid etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trakk tilbake beskyttelsen av ham.

Ecuadors president Lenín Moreno sa torsdag at Assange har oppført seg uhøflig og aggressivt.

– Vi har fått nok av oppførselen til Assange, sa Moreno.

Moreno sa at landet i seks år beskyttet Assanges menneskerettigheter, og at presidenten arvet situasjonen da han ble valgt. Forgjengeren Rafael Correa, som var president da Assange fikk asyl, har kritisert Moreno og kalt ham en forræder.

– Smurte avføring på veggene

Nå slår Ecuadors innenriksminister tilbake mot den tidligere presidenten, og hevder at forgjengeren så gjennom fingrene med Assanges oppførsel inne på ambassaden.

– Under hans opphold på Ecuadors ambassade, mens Rafael Correa var president, tolererte de at Assange smurte avføring på veggene, og annen oppførsel som er langt fra den respekten en gjest bør ha mot et land som generøst har tatt ham imot, sier innenriksminister Maria Paula Romo ifølge The Australian.

Han beskyldes også for hacking, for å få tilgang til diplomatisk post. De ambassadeansatte skal både ha fryktet og avskydd ham, skriver avisen.

En utleveringsbegjæring fra USA ligger bak pågripelsen. Assange er siktet for datahacking, opplyser det amerikanske justisdepartementet. Han er siktet for å hjelpe Chelsea Manning å hacke datamaskiner.

Assange skal ha hjulpet Chelsea Manning, som tidligere er dømt for å ha lekket hemmelige dokumenter til WikiLeaks, å hacke seg inn i datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet.

Må betale 9 millioner svenske kroner

Torsdag ble det klart at Julian Assange må betale saksomkostningene for voldtektsetterforskningen i Sverige. Regningen er på 9 millioner svenske kroner.

– Vi fikk i går, merkelig nok midt under mediestormen, en kjennelse fra høyesterett om at han ikke får erstatning av staten for saksomkostningene, sier Assanges svenske advokat Per E. Samuelson til Expressen.

Samuelson sier han ikke har vært i kontakt med Assange siden pågripelsen torsdag, men han har viderebrakt kjennelsen til styret i WikiLeaks.

I 2010 ble Assange ettersøkt for seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige. En internasjonal arrestordre ble utstedt, noe som var bakgrunnen for pågripelsen i Storbritannia samme år.

I 2017 ble etterforskningen i Sverige avsluttet og saken henlagt. Men etter at Assange torsdag ble pågrepet, kom det krav fra en av kvinnene om at etterforskningen må gjenopptas. (TV 2/NTB)