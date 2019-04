Se Paris-Roubaix på TV 2 og Sumo på søndag fra 10:30

Sykdom i forbindelse med Volta ao Algarve i februar ødela som kjent mye av vårsesongen for nordmannen og hans lagkamerater i Team Dimension Data.

En 32. plass i forrige ukes Flandern rundt vitnet om at det fortsatt var et stykke igjen til toppform for rudsbygdingen, men innsatsen i Scheldeprijs på onsdag var oppløftende.

– Det var fortsatt humpete

Da gikk 31-åringen på offensiven med 13 kilometer igjen. Ledelsen var aldri faretruende stor, men Boasson Hagen holdt feltet unna helt til det gjenstod tre kilometer.

– Det var greit. Det føltes ikke superbra, men heller ikke dårlig. Det har vært bedring for hvert ritt. Det var dumt formen ikke var bra fra start, men jeg håper på en god tur og et bra ritt på søndag, sier han til TV 2 utenfor velodromen i Roubaix etter å ha gjennomført den tradisjonelle siste gjennomkjøringen over brosteinspartiene.

– Hvordan var turen over brosteinen?

– Gjennomkjøringen var grei. Det var fortsatt humpete. Like røft som vanlig. Men det er greit å ha kjørt gjennom og ha testet litt utstyr.

Sykdom og skader har gjort sitt til at Dimension Datas resultater heller ikke i år har vært mye å skryte av.

På søndag stiller ikke den danske klassikereksperten Michael Valgren Hundahl til start, da han heller prioriterer hvile og trening før neste søndags Amstel Gold Race. Det betyr at Dimension Data-sjefene i stor grad ser til Boasson Hagen for resultater i Roubaix - hvor han ble nummer fem for tre år siden.

– Vi har ikke levert de aller beste resultatene, så vi må prøve å forbedre det. Men jeg føler meg i alle fall bedre hver dag, sier han.

– Litt stiv i kneet og i skulderen

Med seg på laget får Boasson Hagen Julien Vermote, Lars Ytting Bak, Bernhard Eisel, Reinardt Janse van Rensburg, Jay Robert Thomson og landsmann Rasmus Fossum Tiller - nordmannen som er inne i sin første sesong på dette nivået og følgelig vil debutere i Paris-Roubaix på søndag.

– Jeg gleder meg mest, men man er jo spent. Det er et langt og ekstremt tøft ritt. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde Edvald langt fremme og henge med så lenge som mulig, sier han.

– Liker du brosteinen?

– Jeg vet ikke. Det er kult å kjøre dette rittet, men brosteinen er brutal. Jeg tror ikke det er mange som liker den. Men jeg tipper det er litt annerledes når vi kommer inn der i løpsfart. Men jeg synes det er gøy, så jeg tror det blir spennende på søndag.

Som Boasson Hagen, så syklet også Fossum Tiller onsdagens Scheldeprijs.

Det gikk bra helt til han gikk med i en velt like før Boasson Hagen angrep. Norgesmesteren fra 2017 ble sittende en stund på asfalten, men kom seg etter hvert tilbake på sykkelen og fullførte rittet.

– Det går greit. Jeg sov ganske bra. Og det kjentes greit ut på trening. Men jeg er litt stiv i kneet og i skulderen når jeg skal ta ting fra lomma på ryggen, men ellers er det greit. Kneet fikk den hardeste trøkken. Men det kunne ha vært verre. Vi får gjøre det beste ut av det, sier han.