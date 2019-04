– Jeg ser bare positivt på denne interessen, og tolker det som at folk har litt tro på meg. Jeg vokser på det. Og det styrker også selvtilliten min. Men det er jo litt rart, da. Jeg har plutselig fått 90 000 nye ukjente "venner"!

19-åringen er på plass Hafjell for en siste utfordring denne vinteren: Red Bull Janteloppet over 30 kilometer lørdag ettermiddag.

– Ingen skal iallfall si at jeg er feig, og jeg gruer ikke for utkjøringene, sier hun og skuer ned Hafjell hvor en del av løypa går.

Når vi ber henne oppsummere sesongen så trenger hun ikke bruke mange ordene:

– Magisk!

Hennes store mål var junior-VM i Lahti, her vant hun to gull.

– Etter de to gullene så var resten av sesongen en bonus. At jeg fikk sjansen i VM i Seefeld - og gjorde det så bra var jo helt utrolig.

Frida Karlsson vant gull med Sverige på stafetten, tok sølv på 10 kilometer klassisk og bronse på 30 kilometer fristil.

Ung og uredd har hun kommet inn i den internasjonale verdenstoppen i langrenn. I tenåringens verden er ingen uslåelig - selv ikke Therese Johaug.

– Det stemmer! Jeg forstår at det er mye snakk om Therese Johaug, hun er en fantastisk skiløper, men ingen kan forvente at hun er på topp i alle løp, og, ja, jeg tror det er mulig. Men, jeg går ikke rundt å tenker på henne, jeg må jobbe med å utvikle meg slik at jeg blir bedre. Jeg må bli sterkere, raskere og orke mer, sier Frida Karlsson.

– Det er 30 kilometer fellesstart i Hafjell lørdag, menn og kvinner starter sammen, hva tenker du om det?

– Det blir kult og denne løypa til Petter Northug er jo litt annerledes enn det vi er vant til med ulike utfordringer, men jeg gleder meg, sier Frida Karlsson, som er favoritt til å vinne kvinneklassen. Tøffest konkurranse får hun nok av Ebba Andersson.