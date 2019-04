– Det kan bli mer brutalt

– Vi kan se en sammenheng med Egypt, hvor det var militæret som avsatte presidenten, for så å beholde makten selv. Det resulterte bare at ting ble mye verre for befolkningen, forteller Vikør.

Professoren mener eventuelle militærregimer i de to landene kan by på mer brutalitet for befolkningen.

AVSATT: Tidligere president i Sudan Omar al-Bashir måtte gå av etter flere tiår med makten. Foto: Mohamed Nureldin Abdallah

–Vi ser at i Egypt ble det verre og mer brutalt. Det er for tidlig å si noe, men det er en reel sjanse for at de går i den egyptiske utviklingen med mer brutalitet. Vi vet ikke, og det kan også bli mer åpenhet, sier Vikør.

Kan være hjelpende for Egypt

At de to landene nå har en militærmakt kan være støttende for militærregimet i Egypt.

– Det er også for tidlig å si hvordan det vil prege regionen i sin helhet. Den største betydningen er at Egypt, som også har et militærstyre, er at de to nye regimene vil kunne bidra til at regimet i Egypt blir styrket, sier Vikør.

At de to landene går gjennom denne fasen var kun et spørsmål om tid.

– Sudan og Algerie har gått gjennom litt samme fase som landene i den arabiske vår. De slapp unna de første demonstrasjonene da det pågikk som verst i 2011, også kommer de to landene som ett etterslep, forteller Vikør.