Manchester United imponerte ikke, men tok en meget viktig 2-1-seier over West Ham, men de er kun to poeng bak Chelsea på fjerdeplassen som gir Champions League med én kamp mer spilt enn London-laget.

TV 2s fotballekspert Trevor Morley mener Ole Gunnar Solskjær kan få en enklere inngang på sin første hele sesong som Manchester United-manager om det blir en plassering utenfor de fire øverste plassene.

– Kommer de blant topp fire, blir det enda mer press neste sesong. Havner de utenfor topp fire, selv om jeg vet at de elsker å være med i Champions League, vil Solskjær kunne slappe mer av før neste sesong, sier han.

– Da blir det lettere å ta et nytt steg før neste sesong, for med topp fire vil det bli enda mer press, men United trenger bedre spillere, fortsetter Morley.

Myhre: – Like viktig for Solskjær

TV 2-kollega Petter Myhre er uenig med den tidligere Manchester City- og West Ham-angriperen.

– Hvis han sørger for topp fire, har det vært vellykket og de kan gå ut av sesong med en positiv følelse. Det blir også lettere å hente spillere og forlenge med spillerne de vil beholde, for da har de Champions League å tilby. Jeg tror fjerdeplassen er minst like viktig for Solskjær som de andre managerne, mener Myhre.

David De Gea, Paul Pogba, Juan Mata og Ander Herrera er alle koblet til andre klubber. De to sistnevnte har kontrakter som løper ut etter sesongen.

Morley mener nye managere med en god start ofte får for mye press.

– Presset kommer til å være der for Solskjær neste sesong uansett, enten han havner utenfor topp fire eller ikke. Presset på United skal være å kjempe om titler, uavhengig av denne sesongens resultater, mener Petter Myhre.

Balansegang for Solskjær

Solskjær har bekreftet at de kommer til å la kaptein Antonio Valencia gå.

– Som manager må du inn og statuere eksempler. Klubben går foran alt og alle. Så enkelt er det. Du må inn og vise styrke, og det har ikke Solskjær noe problem med. Han må få støtte av styret til å rydde opp, og de må bestemme seg for hvordan det skal se ut, sier Petter Myhre, og fortsetter:

– De skal gjøre det samtidig som de skal ha et klima og miljø som gjør at de klarer å utfolde og utvikle seg. Han må styre med jernhånden, samtidig som han skal stryke dem over ryggen, og det er en vanskelig balansegang når kommer til lederskap. Det blir viktig å se hvem som er der for seg selv og hvem som er der for klubben, samtidig som han skal levere resultater.

Petter Myhre mener det er en utfordrende lederjobb Solskjær har nå.

– På slutten av sesongen begynner noen spillere å forstå at de sannsynligvis ikke er med videre, men da er det viktig at de også forstår at de er viktig denne sesongen og at er viktig å vise gode holdninger og atferd, så andre klubber vil ha deg, sier TV 2s fotballekspert.