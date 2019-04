Tesla Model 3 kom til Norge tidligere i og har markert seg sterkt på registreringsstatistikken.

I mars satte den norsk rekord i antall biler registrert på én måned. Totalt fikk 5.315 Model 3 norske skilter denne måneden.

Så har også interessen for "folke-Teslaen" vært stor lenge. Tesla går aldri ut med tall på bestillinger, men flere tusen nordmenn resererverte bilen allerede i fjor.

Så langt har Tesla bare solgt den såkalte Long Range-utgaven med rekkevidde på inntil 560 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Kortere rekkevidde

Startpris på denne er 450.000 kroner. Men nå er det klart for en utgave som blir betydelig rimeligere.

Med batteripakken Standard Plus, synker startprisen på Model 3 til 377.020 kroner, inkludert leveringsomkostninger. Da må du klare deg med noe mindre rekkevidde. Denne er estimert til 415 kilometer. På kombinasjonen pris og rekkevidde er det likevel ikke mange konkurrenter som kan måle seg med dette.

Interessen for Tesla Model 3 har vært høy helt siden bilen ble vist for første gang.

Leverer biler i mai

– Vi har foreløpig ikke fått estimert leveringstid til Norge for Standard Plus-varianten, men vil gi beskjed så snart vi vet dette. Norske kunder som bestiller Long Range og Performance-variantene i dag har fortsatt estimert levering i mai, forteller Even Sandvold Roland som er PR- og kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

– Hva tror dere om fordelingen på salget mellom de to rekkevidde-variantene?

– Vi tror det vil være solid interesse for Standard Plus. For de som ikke vil ha den aller største rekkevidden med Long Range-batteriet, er dette en attraktiv variant, mener Sandvold Roland.

Ikke 4x4

Samtidig har den grunnleggende Autopilot-pakken blitt standardutstyr på nye bestillinger av alle Teslaer. Det betyr at adaptiv cruisekontroll og filholderen Autosteer er inkludert. De mest avanserte funksjonene, som for eksempel Navigate on Autopilot, er fortsatt en separat utstyrspakke.

Tesla introduserte først en utgave kalt Standard. Den later nå til å bli faset ut, slik at Standard Plus blir innstegsmodellen.

Mens Long Range-utgaven har 4x4, kommer Standard Plus med bakhjulsdrift. I det norske markedet vil nok mange se på det som et drawback. Toppfarten er også lavere, mens akselerasjonen fra 0-100 km/t tar litt lenger tid, nærmere bestemt 5,6 sekunder.

