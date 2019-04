Oppsiktsvekkende statistikk: – Guardiola er kompromissløs

– Guardiola er kompromissløs mot spillere som ikke følger planen hans

Sané hadde en skuffende sommer hvor han overraskende for mange ble vraket til Tyslands VM-tropp av landslagssjef Joachim Löw, og lynvingen tilbragte også de første Premier League-kampene på benken.

Sané er nå tilbake i landslagsvarmen, men Tyskland-stjerne Toni Kroos gikk etter VM ut og kritiserte innstillingen til sin lagkamerat.

– Man får av og til følelsen av at han ikke bryr seg hvorvidt vi vinner eller taper, sa Kroos på en pressekonferanse før Nations League-møte med Frankrike tilbake i september.

– Han har alt som trengs for å bli en verdensklassespiller, men trenger av og til å bli fortalt hva han skal gjøre.

Myhre mener Guardiola ville statuere et eksempel i starten av sesongen.

– Det var tydelig at det var noen problemer dem i mellom i starten av sesongen. Det virket for meg som om Guardiola prøvde å markere et eller annet, og ga tydelig beskjed gjennom ikke å bruke ham. Men det er vanskelig å vite hva det var.

– Sané leverte fantastisk forrige sesong, og han er fortsatt ung. Så det er mulig at Guardiola ønsker å statuere et eksempel for å få ham til å knekke den siste koden. Pep er kompromissløs når det gjelder spillere som ikke følger planen hans til punkt og prikke. Når man ser hvilke kamper Sané blir brukt og ikke, så er det tydelig at det handler om hvor mye Guardiola føler han kan stole på ham.

Tror ikke Sané er fornøyd med situasjonen

Nå startet Sané riktig nok sist seriekamp mot Cardiff, hvor han også scoret, og det er gode muligheter for at han også starter borte mot Crystal Palace søndag. Men det virker likevel å være en tendens til at 23-åringen blir veid og funnet for lett av både Guardiola og Löw når det virkelig gjelder.

City har lenge jobbet med å få stand en forlengelse av Sanés kontrakt som går ut sommeren 2021, men de siste månedene har forhandlingene stanset opp.

– Jeg tipper Sané ikke er helt fornøyd med det som har skjedd denne sesongen. Men slik er det. Skal man være på et vinnerlag er det baksiden av medaljen. Da må man av og til finne seg i å være annenrangs. Neste sesong kan bli en helt annen historie igjen. Da kan alt være snudd på hodet, sier Myhre.